Hoover, l'aspirapolvere costa meno della metà: va comprata subito

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'aspirapolvere Hoover è in promo con uno sconto del 56% e lo paghi meno della metà. Grande potenza di aspirazione e spazzola anti-groviglio.

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il tuo nuovo aspirapolvere, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi in offerta la scopa elettrica Hoover H-Free 200 con uno sconto del 56% che fa crollare il prezzo e la paghi meno della metà. La percentuale di sconto così elevata fa capire la bontà della promo e non a caso è uno degli aspirapolvere più venduti negli ultimi giorni. A meno di 100 euro è difficile trovare di meglio. L’aspirapolvere della Hoover è dotato di una potenza di aspirazione elevata che permette di pulire efficacemente il pavimento, mentre la batteria assicura un’autonomia che arriva fino a 40 minuti. Sulla spazzola è presente anche una luce LED che illumina gli angoli più bui dove solitamente si annida la polvere. La scopa elettrica ti arriva a casa con tutti gli accessori del caso: una bocchetta a lancia, una bocchetta imbottita e tanto altro. Un vero affare da non farsi scappare: la promo può terminare da un momento all’altro.

Hoover H-Free 200 99,99 € -56% 226,95 € Risparmi 126,96 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Hoover H-Free 200: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo che la fa diventare immediatamente un best-seller. Da oggi trovi l’aspirapolvere Hoover H-Free 200 con uno sconto del 56% e lo paghi meno della metà. Il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Hoover H-Free 200 99,99 € -56% 226,95 € Risparmi 126,96 € Acquista su Amazon

Hoover H-Free 200: le caratteristiche tecniche

L’ottimo rapporto qualità-prezzo è giustificato da una scheda tecnica che esalta le caratteristiche dell’aspirapolvere Hoover H-FREE 200. Un modello perfetto per chi giornalmente vuole aspirare la polvere e mantenere il pavimento pulito. La scopa elettrica senza fili e senza sacco ha una potenza elevata ed è dotata della tecnologia ciclonica che separa la polvere. È alimentata da una batteria al litio che garantisce un’autonomia fino a 40 minuti in modo da pulire tutta l’abitazione.

La spazzola è uno dei punti forti dell’aspirapolvere. Oltre a funzione anti-groviglio, è dotata anche di una luce LED che illumina gli angoli bui in modo da raccogliere tutta la polvere. Inoltre, tra le modalità di utilizzo c’è anche la mini turbospazzola pensata appositamente per raccogliere i peli degli animali.

L’aspirapolvere arriva a casa anche con diversi accessori. Nella confezione sono presenti il caricabatterie, la bocchetta combinata lancia e pennello, la bocchetta imbottita, la spazzola imbottita motorizzata e la spazzola multisuperficie motorizzata, utili per pavimenti duri, tappeti e superfici delicate. Una scopa elettrica completa e che da oggi trovi a un prezzo speciale: non perdere questa opportunità.

Hoover H-Free 200 99,99 € -56% 226,95 € Risparmi 126,96 € Acquista su Amazon

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Grigio Morbido | As... 132,98 € -68% 419,99 € Risparmi 287,01 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -60% 999,99 € Risparmi 600,01 € Acquista su Amazon Lefant M2L Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 179,99 € -64% 499,99 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con R... 299,98 € -57% 699,99 € Risparmi 400,01 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Mini Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 279,98 € -53% 599,99 € Risparmi 320,01 € Acquista su Amazon

Amazon