Hoover, 32% di sconto sull’asciugatrice compatta: risparmi oltre 200€

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Asciugatrice a pompa di calore A++, certificazione Woolmark, design slim e controllo via app: Hoover H‑DRY 350 è oggi in offerta su Amazon.

Amazon

L’offerta del momento su Amazon riguarda Hoover H-DRY 350, un’asciugatrice pensata per chi desidera praticità quotidiana e buoni risultati senza rinunciare allo spazio. In questa promozione ottieni uno sconto del 32%: puoi verificarla e acquistare direttamente a questo link.

Nel quotidiano si distingue per la gestione semplice e intuitiva e per la resa all’asciugatura che lascia i capi piacevolmente morbidi. Apprezzata la compattezza che non sacrifica la capacità, così come una rumorosità in linea con quanto ti aspetti in questa categoria: il mix giusto per una soluzione affidabile e funzionale in casa.

Hoover H-DRY 350

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Hoover H-DRY 350: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Hoover H-DRY 350 è disponibile a 474,00€ con uno sconto del 32%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 223€ rispetto al prezzo di riferimento. Un’occasione concreta per portare a casa un’asciugatrice compatta e completa a una cifra decisamente più accessibile. Per approfittarne subito puoi visitare la pagina prodotto a questo link diretto.

La promozione è attiva in questo momento: se sei interessato conviene non lasciarsela scappare, vista la qualità della proposta e il taglio di prezzo applicato.

Hoover H-DRY 350

Hoover H-DRY 350: le caratteristiche tecniche

Questa asciugatrice a Pompa di Calore con capacità di 7 Kg punta su efficienza e cura dei capi: la Classe A++ riduce i consumi, mentre il sistema a ricircolo dell’aria calda massimizza l’energia impiegata durante il ciclo. La Certificazione Woolmark attesta l’attenzione dedicata ai tessuti delicati con uno specifico programma per la lana.

Il serbatoio frontale Aquavision rende immediata la verifica del livello dell’acqua e semplifica lo svuotamento, mentre il formato slim aiuta a integrare l’elettrodomestico anche in spazi ridotti senza rinunciare alla capienza del cestello.

Grazie alla connettività Wi‑Fi + Bluetooth e all’app hOn puoi gestire da remoto le impostazioni, avviare o monitorare i programmi e ricevere suggerimenti utili per ottimizzare i risultati. Il tutto in una soluzione a libera installazione, pronta per entrare in casa e semplificare la routine quotidiana. Modello: HR4 H7A2TE‑S.

Hoover H-DRY 350