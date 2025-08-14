Honor, crolla il prezzo dello smartphone lowcost: minimo storico

Lo smartphone Honor X8a è disponibile in offerta con uno sconto del 37% e lo paghi veramente poco. Fotocamera da 100 megapixel, schermo grande e ottime prestazioni.

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico, ma che assicura buone prestazioni e che soprattutto sia affidabile, questa è l’offerta che fa per voi. Da oggi su Amazon è disponibile l’Honor X8a in promo con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Un’occasione lampo disponibile sul sito di e-commerce da non farsi assolutamente sfuggire: lo smartphone assicura buone prestazioni e oggi lo trovi a un prezzo eccezionale.

La bontà dell’Honor X8a la si intuisce immediatamente, basta analizzare la scheda tecnica, partendo da un elemento che lo contraddistingue dalla concorrenza: il comparto fotografico. Infatti, oltre ad avere una tripla fotocamera posteriore, lo smartphone di Honor è dotato di un sensore principale da ben 100 megapixel, una rarità in smartphone così economico. Lo schermo è molto ampio e con risoluzione FHD che assicura immagini con colori realistici. La batteria è una garanzia e arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Honor X8a: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per l’Honor X8a. Lo smartphone lowcost dell’azienda cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 169 euro grazie allo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi lo smartphone lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici. Non perdere questa opportunità, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Honor X8a: le caratteristiche tecniche

Prezzo mini, caratteristiche tecniche top. L’Honor X8a è la soluzione ideale per coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone, ma non vogliono spendere esagerate. Il telefono del colosso cinese offre tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere: affidabilità, buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno. E l’Honor X8a ci aggiunge anche un comparto fotografico di livello superiore.

Vediamo la scheda tecnica. Lo smartphone è dotato di un display FullView da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz, che assicura una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Inoltre, si prende cura anche dei tuoi occhi e li protegge dalle fastidiose luci blu dopo un utilizzo intenso del telefono. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helo G88 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare le principali applicazioni senza problemi.

Rispetto a tanti altri dispositivi presenti in questa fascia di prezzo, l’Honor X8a è dotato di un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 100 megapixel, un obiettivo ulgrandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 16 megapixel. Dotato anche di modalità di scatto speciali per catturare momenti unici, come ad esempio la modalità Notte per quando è buio.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4500mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Supporta la ricarica rapida e hai il 100% di autonomia in poco meno di un’ora.

