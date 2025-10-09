Honor, smartphone lowcost ora a meno di 100€ su Amazon

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HONOR X6b in sconto: batteria 5200 mAh, display 90 Hz, 128 GB e tripla fotocamera 50 MP. Offerta Amazon da cogliere subito.

Se stai cercando uno smartphone pratico e conveniente, l’HONOR X6b è oggi protagonista di una promozione molto interessante su Amazon: parliamo di uno sconto del 37% che lo rende ancora più accessibile.

Il dispositivo si distingue per un ottimo rapporto qualità/prezzo, una fluidità adeguata nell’uso quotidiano, uno schermo chiaro e nitido e un design curato. È una scelta indicata per chi vuole un telefono affidabile senza troppi fronzoli, con una solidità generale che convince nella sua categoria. In evidenza anche l’indicazione "extra 12 mesi di garanzia schermo".

HONOR X6b: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con lo sconto del 37%, l’HONOR X6b è proposto a 94,90 €. Il taglio di prezzo implica un risparmio di circa 56 euro, un valore decisamente interessante per uno smartphone di questa fascia. L’offerta rende il modello particolarmente competitivo per chi desidera un dispositivo essenziale ma completo, con una nota in più: l’indicazione di "extra 12 mesi di garanzia schermo", che aggiunge valore all’acquisto.

Se stai valutando un upgrade a basso costo o un telefono affidabile per l’uso di tutti i giorni, questa promozione offre un equilibrio convincente tra prezzo e dotazione.

HONOR X6b: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’HONOR X6b è la batteria da 5.200 mAh, pensata per durare a lungo: fino a 26 ore di streaming o 27 ore di social con una carica completa. La ricarica HONOR SuperCharge 35 W porta il telefono al 20% in soli 10 minuti, ideale per rimettersi rapidamente in movimento.

Lo spazio di archiviazione è uno dei punti forti: 128 GB integrati per foto, app e contenuti, espandibili fino a 1 TB tramite microSD, così da adattarsi anche a esigenze crescenti. Il comparto fotografico propone una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, affiancato da macro da 2 MP e profondità da 2 MP, per scatti versatili nelle situazioni di tutti i giorni.

Il display FullView da 6,56 pollici con refresh rate a 90 Hz assicura un’esperienza piacevole tra navigazione, video e giochi leggeri. A bordo c’è MagicUI 8.0 basato su Android 14, con tutti i Servizi Google e accesso a Google Play, per un set di app e funzioni completo fin dal primo avvio.

