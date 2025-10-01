Libero
OFFERTE

HONOR Pad X8a in offerta su Amazon: sconto da non farsi scappare

HONOR Pad X8a è oggi disponibile in offerta su Amazon: un tablet da 11 pollici con 128 GB di memoria e batteria da 8300 mAh, ideale per studio, streaming e intrattenimento, proposto a un prezzo scontato

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HONOR Pad X8a in offerta su Amazon: sconto da non farsi scappare Amazon

Se cerchi un tablet affidabile e completo a un prezzo accessibile, il HONOR Pad X8a è una proposta da tenere d’occhio. Su Amazon lo trovi in sconto del 31%, un taglio che rende l’acquisto ancora più interessante.

Parliamo di un dispositivo con display da 11 pollici a 90 Hz, memoria 4 GB + 128 GB, una generosa batteria da 8300 mAh e quattro altoparlanti per un audio avvolgente. Il tutto con body in metallo e Android 14, per un’esperienza d’uso moderna e piacevole.

La forza del HONOR Pad X8a sta nell’equilibrio tra intrattenimento, produttività leggera e autonomia: lo schermo fluido e la risoluzione 1920×1200 valorizzano video, studio e lettura, mentre la piattaforma hardware è pensata per essere efficiente e durare nel tempo. A questo si aggiunge un peso contenuto e una dotazione che lo rendono un potenziale "best buy" nella sua categoria.

Scopri l’offerta su Amazon: prezzo di 116,42€ con sconto del 31%.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

116,42 €169,90 € -53,48 € (31%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

HONOR Pad X8a: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il HONOR Pad X8a è proposto a 116,42€ grazie a uno sconto del 31% sul prezzo consigliato. Una cifra particolarmente invitante per chi desidera un tablet ampio e fluido, con tanta memoria interna e una batteria capiente.

L’offerta è attiva direttamente sulla pagina del prodotto e permette di portarsi a casa un dispositivo ben equipaggiato a una cifra contenuta, con un rapporto qualità/prezzo degno di nota, con caratteristiche difficili da trovare insieme in questa fascia.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

116,42 €169,90 € -53,48 € (31%)

HONOR Pad X8a: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è il display da 11 pollici con refresh rate a 90 Hz, risoluzione 1920×1200 e supporto a 16,7 milioni di colori. È un pannello HONOR Eye Protection pensato per tutelare la vista nelle sessioni prolungate e per offrire una visione scorrevole nei contenuti dinamici. Il design FullView con 84% di rapporto schermo-corpo riduce le cornici e massimizza l’immersione.

Sotto la scocca in metallo troviamo il Qualcomm Snapdragon 680, un chipset a processo 6 nm supportato dalla GPU Adreno 610 e dalla CPU Kryo 265: un’accoppiata pensata per gestire senza affanni video, browsing e app quotidiane, ottimizzando i consumi. La dotazione di memoria è di 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, con espansione fino a 1 TB, così da avere spazio per documenti, app e contenuti multimediali.

Lato multimedialità, spicca un sistema audio con quattro altoparlanti ad alta ampiezza, in grado di offrire un suono più pieno e avvolgente rispetto alle soluzioni a doppio speaker. Il tablet adotta inoltre una fotocamera posteriore da 5 MP per note, scansioni e scatti rapidi.

L’autonomia è uno dei punti forti: la batteria da 8300 mAh è progettata per coprire agevolmente la giornata tra studio, lavoro e intrattenimento. A bordo c’è Android (versione indicata: Android 14), mentre la connettività è Wi‑Fi con supporto 802.11ac. Il tutto in un corpo dal peso di 490 g e dimensioni di 25,7 x 16,85 x 0,73 cm, per un buon compromesso tra portabilità e area di visualizzazione.

In sintesi, HONOR Pad X8a combina schermo fluido, ampia memoria, audio a quattro altoparlanti e grande batteria in un design metallico curato: caratteristiche che lo rendono una scelta solida per chi cerca un tablet versatile senza spendere troppo.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

116,42 €169,90 € -53,48 € (31%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963