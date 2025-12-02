Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Con HONOR Pad X8a è possibile acquistare un ottimo tablet low cost da prendere direttamente su Amaz: l'offerta di oggi è da cogliere al volo

HONOR

In sintesi

HONOR Pad X8a è in offerta su Amazon a 109 euro (64 GB) e 119 euro (128 GB), rappresentando un’ottima scelta per chi cerca un tablet economico ma completo, adatto anche ai bambini.

Include display da 11" Full HD a 90 Hz, Snapdragon 680, batteria da 8.300 mAh, scocca in metallo e Android 15, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet Android low cost, puntando su un modello di buona qualità e in grado di soddisfare appieno le esigenze di chi è alla ricerca di un prodotto economico e adatto anche all’uso come tablet per bambini.

La scelta giusta in questo momento è rappresentata da HONOR Pad X8a. Il tablet di HONOR è disponibile in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo ridotto di 109 euro per la versione da 64 GB mentre la versione da 128 GB è disponibile con un costo di 119 euro.

Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani su un tablet di qualità anche senza spendere troppo, con un display ampio e buone specifiche. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto, scegliere la versione da comprare, aggiungerla al carrello ed effettuare l’ordine.

HONOR Pad X8a - Tablet Wi-Fi 11 pollici, 4 GB+128 GB, schermo 90 Hz FullView, batteria 8300 mAh, 4 altoparlanti, metallo Body, Android 14, Space Grey

HONOR Pad X8a : la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR Pad X8a comprende un display da 11 pollici con pannello LCD caratterizzato da risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 90 Hz.

Sotto la scocca, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 8.300 mAh.

Il tablet di HONOR è dotato di una fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore con sensori da 5 Megapixel. Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Android 15.

La scocca è completamente in metallo, risultando resistente e permettendo al tablet di adattarsi a diversi contesti di utilizzo. Il modello di HONOR è perfetto anche come tablet per bambini.

HONOR Pad X8a: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Pad X8a con un prezzo ridotto a 109 euro per la versione da 64 GB mentre la versione da 128 GB ora costa 119 euro. Si tratta di condizioni molto vantaggiose per poter acquistare un tablet completo e ricco di vantaggi ma con un prezzo contenuto. Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner qui di sotto.

HONOR Pad X8a - Tablet Wi-Fi 11 pollici, 4 GB+128 GB, schermo 90 Hz FullView, batteria 8300 mAh, 4 altoparlanti, metallo Body, Android 14, Space Grey