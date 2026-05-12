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HONOR amplia la sua gamma tablet con Pad 20, un modello mid-range che punta su schermo 3K e strumenti AI per studenti e scrittura.

HONOR

HONOR ha presentato Pad 20, un tablet Android mid‑range orientato a studio e scrittura con schermo 3K "paper‑like" da 12,1 pollici.

Il dispositivo monta Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB di RAM, fino a 256 GB di storage, sistema audio a sei altoparlanti e fotocamere da 8 MP.

Batteria da 10.100 mAh con ricarica 45 W, MagicOS 10 su Android 16 con strumenti AI per appunti; prezzo e disponibilità internazionali sono ignoti.

HONOR ha presentato ufficialmente Pad 20, un nuovo tablet Android pensato soprattutto per studio e scrittura. Il dispositivo è già comparso sui siti ufficiali dell’azienda in Cina e Bangladesh e i preordini sono partiti sul mercato cinese, anche se al momento non sono stati comunicati prezzo e disponibilità internazionale.

Il nuovo modello si colloca nella fascia media del mercato e riprende parte dell’impostazione già vista con la generazione precedente, concentrandosi soprattutto su autonomia e schermo ad alta risoluzione.

Il design di HONOR Pad 20

HONOR Pad 20 mantiene un’estetica minimale. Sul retro trova spazio un modulo fotografico circolare dalle dimensioni contenute, mentre il corpo del tablet punta su linee sottili e un’impostazione visivamente leggera. L’azienda proporrà il dispositivo in tre colorazioni: Forest Green, Vibrant Pink e Gray.

Il device utilizza un pannello IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione 3K e formato 16:10. HONOR descrive lo schermo come “paper-like”, una soluzione progettata per simulare una sensazione più vicina alla scrittura su carta durante l’utilizzo della stylus.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, sarà disponibile anche una versione Soft Light pensata per ridurre i riflessi e migliorare il comfort visivo durante sessioni prolungate di studio o lettura.

Le specifiche tecniche di HONOR Pad 20

Sul piano hardware, HONOR Pad 20 utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un chip di fascia media realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. La configurazione prevede 8 GB di RAM LPDDR4X e tagli di archiviazione da 128 GB o 256 GB.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 8 megapixel e un sensore frontale, sempre da 8 megapixel. Per l’audio, HONOR ha integrato un sistema a sei altoparlanti con supporto Hi-Res Audio.

La batteria da 10.100 mAh supporta la ricarica cablata a 45 W tramite porta USB-C. Secondo alcune informazioni emerse dalle schede tecniche pubblicate online, nella confezione potrebbe essere incluso un caricatore da 35 W.

HONOR Pad 20 arriverà con MagicOS 10 basato su Android 16. Tra le funzioni software annunciate figurano strumenti AI dedicati all’organizzazione degli appunti e alla preparazione degli esami. Il tablet include anche alcune funzioni di multitasking in stile desktop e la suite WPS Office preinstallata.

Quando esce HONOR Pad 20?

HONOR non ha ancora confermato una data di lancio ufficiale. La comparsa del prodotto sui portali ufficiali dell’azienda e l’apertura dei preordini in Cina suggeriscono però un debutto imminente, almeno in alcuni mercati asiatici.

Per il momento non sono state diffuse informazioni relative all’arrivo del dispositivo in Europa o in Italia.

Quanto costerà HONOR Pad 20?

Anche il prezzo resta ancora sconosciuto. HONOR non ha comunicato il listino ufficiale delle diverse configurazioni disponibili e le pagine prodotto pubblicate online non riportano ancora dettagli economici.

Considerando le specifiche tecniche e il posizionamento dichiarato dall’azienda, HONOR Pad 20 sembra comunque destinato alla fascia mid-range del mercato tablet Android.

Recentemente, HONOR ha presentato anche MagicPad 4, un tablet di fascia alta dotato di chipset Snapdragon 8 Gen 5, ampio display OLED e batteria da 10.100 mAh. L’azienda sta quindi ampliando la propria offerta nel settore tablet con modelli pensati per collocarsi in fasce di mercato differenti.