HONOR Pad 10 è il tablet giusto da prendere oggi: su Amazon è protagonista di un'offerta da cogliere al volo che abbatte il prezzo

HONOR

In sintesi

HONOR Pad 10 con display IPS da 12,1" 2.5K a 120 Hz, Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida 35 W, 6 speaker stereo e design in alluminio in offerta Amazon a 279 €.

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet a meno di 300 euro: sfruttando la promozione in corso su Amazon è ora possibile puntare sull’ottimo HONOR Pad 10 che viene proposto con un prezzo scontato a 279 euro, diventando uno dei modelli più interessanti del suo segmento di mercato. Si tratta, infatti, di un tablet completo, con tutto quello che serve a chi è alla ricerca di un modello in grado di offrire ottime prestazioni pur mantenendo un prezzo accessibile. Per accedere all’offerta, valida solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul box qui di sotto.

La scheda tecnica dell’HONOR Pad 10

La scheda tecnica di HONOR Pad 10 comprende un ampio display IPS da 12,1 pollici, con risoluzione di 2.5K e con refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del modello, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che può garantire prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo e che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

A completare le specifiche troviamo una batteria da 10.100 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 35 W. Il tablet è dotato anche di una fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore con sensori da 8 Megapixel. C’è spazio anche per un sistema audio composto da 6 speaker stereo. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di MagicOS.

Per massimizzare la produttività è possibile puntare anche sulla tastiera cover e sulla penna, accessori realizzati direttamente da HONOR ma da acquistare a parte, in caso di necessità. Il tablet ha una scocca in alluminio, con una particolare colorazione grigia, e misura 277,1 x 179,3 x 6,3 mm e con un peso di 525 grammi. La versione in offerta è dotata del supporto alla connettività Wi-Fi 6 mentre non c’è la possibilità di utilizzo della rete 5G.

HONOR Pad 10, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Pad 10 con un prezzo scontato di 279 euro. Il tablet diventa così uno dei "best buy" del momento, garantendo ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo pur mantenendo un prezzo accessibile. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo: per acquistare il tablet al prezzo indicato, infatti, c’è la possibilità di sfruttare la promo che terminerà il prossimo 21 settembre.

