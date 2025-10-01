Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HONOR Pad 10 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy: si tratta del tablet giusto da comprare nella fascia media

In sintesi

Prezzo scontato: HONOR Pad 10 disponibile su Amazon a 279 € (con coupon da spuntare in pagina), venduto e spedito direttamente da Amazon.

Caratteristiche principali: display da 12,1" 2.5K a 120 Hz, SoC Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida 35 W, sistema audio a 6 speaker, scocca in metallo e Android 15 con MagicOS e funzioni AI.

HONOR Pad 10 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile con un prezzo scontato a 279 euro, grazie alla promo presente in pagina e al coupon da spuntare prima di aggiungere il tablet al carrello.

Si tratta di un’occasione ottima per chi è alla ricerca di un tablet di qualità, in grado di offrire prestazioni elevate, un’ottima autonomia, un display di livello elevato ma con un prezzo accessibile. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR Pad 10 WIFI Tablet 8GB 256GB, 7 Gen 3 Snapdragon, 10100mAh Batteria, 12,1 Pollici 120Hz 2.5K Display, 6 Altoparlanti, Corpo in Metallo, Google Service, Android 15, Grigio

HONOR Pad 10, la scheda tecnica

Con HONOR Pad 10 è possibile acquistare un tablet di ottimo livello ma con un prezzo accessibile. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è davvero elevato. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, una garanzia per chi è alla ricerca di un prodotto in questa fascia di prezzo.

Il chip è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage oltre che da una maxi-batteria da 10.100 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 35 W. Il tablet ha una scocca in metallo e può contare su un sistema di 6 speaker audio.

Per quanto riguarda il display, invece, HONOR Pad 10 propone un pannello IPS a 12,1 pollici con risoluzione di 2.5K e con refresh rate massimo di 120 Hz. Si tratta di un display di qualità elevata che rappresenta un ulteriore plus per il tablet.

Tra le specifiche c’è spazio anche per il sistema operativo Android 15 con la possibilità di sfruttare la personalizzazione di MagicOS e anche con l’accesso a svariate funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Da segnalare che è in arrivo anche l’aggiornamento ad Android 16 che includerà diverse novità.

HONOR Pad 10, l’offerta di Amazon

HONOR Pad 10 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 279 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare un tablet completo e di qualità ma con un prezzo accessibile. Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner qui di sotto. Il prezzo indicato è ottenibile dopo aver spuntato il coupon promozionale presente in pagina. In questo modo è possibile acquistare il tablet con uno sconto complessivo di 70 euro. La promo in corso è valida solo per un breve periodo di tempo e, quindi, potrebbe terminare a breve.

