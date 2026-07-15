Honor, lo smartphone top a un prezzo mai visto prima: sconto abissale

L'Honor Magic8 Lite è in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minio storico e fai un super affare. Mega batteria e ottime prestazioni.

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Honor è tornata a essere una delle aziende protagoniste nel settore degli smartphone Android. E il merito è di modelli super affidabili lanciati in questi ultimi anni. Ne è la dimostrazione l’Honor Magic8 Lite, smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma e che da oggi trovi con una promo lampo su Amazon. Il merito è dello sconto di quasi 100 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un grande affare. Il telefono vale molto più di quanto lo paghi e il merito è delle componenti scelte da Honor, a partire dallo schermo OLED super luminoso fino ad arrivare alla mega batteria da 7500 mAh che può durare fino a tre giorni. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi nella confezione anche le cuffie Bluetooth Honor Choice Earbuds X7 Lite dal valore di 30 euro.

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Honor Magic8 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo a sorpresa per l’Honor Magic8 Lite. Da oggi lo smartphone medio di gamma è disponibile a un ottimo prezzo di 298 euro con uno sconto di poco meno di 100 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori occasioni del giorno. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. L’offerta non finisce qui: acquistando oggi lo smartphone trovi nella confezione anche le cuffie Bluetooth Honor Choice Earbuds X7 Lite dal valore di 30 euro.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei prodotti venduti sulla piattaforma di e-commerce hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Honor Magic8 Lite: le caratteristiche tecniche

L’Honor Magic8 Lite non ha solo una scheda tecnica molto interessante, ma è realizzato anche con materiali super resistente. Il telefono, infatti, resiste agli urti, alle cadute e ha ricevuto anche la certificazione IP69 contro polvere e acqua. Un telefono pronto ad affrontare qualsiasi avventura.

Si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma ha alcune caratteristiche tecniche di fascia superiore. Un esempio è lo schermo OLED da 6,79 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz. Una delle caratteristiche più affascinanti è la luminosità che tocca un picco di 6000 nit e lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per non soffrire il multitasking e per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico regala belle soddisfazioni. Nella parte posteriore trova posto un doppio sensore con fotocamera principale da 108 megapixel e obiettivo da 5 megapixel per gli scatti macro. Nella parte anteriore trovi la fotocamera selfie da 16 megapixel. Oltre ai filtri e alle modalità di scatto presenti nell’app Foto, Honor ha integrato nella smartphone anche un Editor AI che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutarti nell’editing e migliorare ogni singolo scatto.

Intelligenza artificiale che troviamo anche in alcuni strumenti che ti aiutano nella vita di tutti i giorni, come ad esempio l’editor di testo che ti aiuta a scrivere messaggi ed email. Concludiamo con uno dei pezzi forti dell’Honor Magic8 Lite: la mega batteria da 7500 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale, un record per il settore. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e che solo per oggi trovi a un prezzo speciale.

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