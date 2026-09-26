Honor Magic V6, prezzo in picchiata: lo sconto è esagerato

L'Honor Magic V6 è in offerta con uno sconto di poco superiore ai 900 euro e fai un super affare. Design pieghevole, doppio schermo e prestazioni premium.

Honor

Un maxi risparmio per un maxi telefono. Non stiamo esagerando: il protagonista di una delle migliori promo del giorno è l’Honor Magic V6, smartphone pieghevole premium disponibile su Amazon con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare poco più di 900 euro. Un risparmio corposo che lo rende un vero best-buy nella sua ristretta nicchia di mercato. Paragonarlo con altri dispositivi sul mercato è complicato, ma si può dire con abbastanza certezza che si tratta di uno dei migliori telefoni pieghevoli che puoi acquistare oggi, sia per quanto riguarda la resistenza sia le caratteristiche tecniche. Dotato di un design con doppio schermo e che si apre orizzontalmente, trovi a bordo l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen5 Elite che assicura prestazioni fulminee. E non è tutto: il comparto fotografico è di livello assoluto. Non perdere questa opportunità: la promo può terminare da un momento all’altro.

Honor Magic V6 1.392,62 € -39% 2.299,90 € Risparmi 907,28 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Honor Magic V6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per lo smartphone pieghevole di Honor. Grazie allo sconto del 39% disponibile oggi il prezzo scende a 1392,62 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 900 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta anche di uno dei migliori telefoni che trovi da oggi sul mercato.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Honor Magic V6 1.392,62 € -39% 2.299,90 € Risparmi 907,28 € Acquista su Amazon

Honor Magic V6: le caratteristiche tecniche

Il prezzo elevato fa capire immediatamente che abbiamo a che fare con un telefono con pochi eguali sul mercato. L’Honor Magic V6 è uno smartphone pieghevole dotato delle migliori componenti del momento. L’azienda cinese ha fatto un ottimo lavoro, lavorando sia sulla resistenza sia sulle caratteristiche tecniche.

Lo smartphone, infatti, è dotato della tecnologia HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield che permette di aprire e chiudere il telefono per almeno 500.000 volte senza nessun tipo di problema. Non ha bisogno di una pellicola protettiva e la piaga è impercettibile a occhio nudo. Passando alle caratteristiche tecniche, lo schermo esterno ha una diagonale di 6,52 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Raggiunge una luminosità di picco di 6000 nits. Lo puoi utilizzare per qualsiasi attività e ha una qualità elevatissima. Una volta aperto, trovi un display da 7,95 pollici con refresh rate sempre fino a 120 Hz. Un mini tablet dove vedere film e serie TV senza nessun tipo di problema. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen5 Elite supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel. Un sistema di fotocamera professionali e con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. Lo schermo esterno è dotato di una fotocamera da 20 megapixel e anche il display interno ha un sensore fotografico sempre da 20 megapixel. Entrambi sono dedicati ai selfie. A supporto tantissime modalità di scatto e avanzati algoritmi di intelligenza artificiale.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 6600 mAh con cui completi almeno due giorni senza troppi problemi e supporta anche la ricarica rapida fino a 80 W.

Honor Magic V6 1.392,62 € -39% 2.299,90 € Risparmi 907,28 € Acquista su Amazon