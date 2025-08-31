Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Honor

In sintesi

Il HONOR Magic V5 offre un’esperienza visiva premium con display pieghevole LTPO OLED da 7,95” e display esterno da 6,43”, entrambi a 120 Hz e luminosità fino a 5.000 nits, con supporto a funzioni AI avanzate.

Il pieghevole è disponibile in Italia a 1.999 euro, con promozione lancio che permette uno sconto di 300 euro tramite lo store ufficiale e l’accesso a bundle con altri prodotti

La gamma di smartphone HONOR si arricchisce con un nuovo smartphone: debutta ufficialmente HONOR Magic V5, pronto a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato dei pieghevoli. Il modello era già stato presentato nei mesi scorsi con la conferma da parte dell’azienda di un futuro lancio sul mercato italiano che si concretizza in questi giorni. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del progetto.

La scheda tecnica dell’HONOR Magic V5

Il nuovo HONOR Magic V5 è uno smartphone pieghevole che entra in diretta concorrenza con modelli come i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Pixel 10 Pro Fold. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che garantisce prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Il chip è supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.820 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 66 W e la ricarica wireless da 50 W.

Il protagonista della scheda tecnica è, chiaramente, il display pieghevole con pannello LTPO OLED da 7,95 pollici, risoluzione di 2352 x 2172 pixel e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di ben 5.000 nits. Da segnalare anche la presenza di un display esterno LTPO OLED da 6,43 pollici con risoluzione di 2,376 x 1.060 pixel e con refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 5.000 nits.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e sensore teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con MagicOS e con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Lo smartphone può accedere a svariate funzioni AI. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali laterale, il supporto 5G, Wi-Fi 6e e Bluetooth 6.0 oltre al chip NFC.

Per quanto riguarda le dimensioni, invece, lo smartphone misura:

145,9 x 156,8 x 4.1 mm (Ivory White), 4.2mm (Black, Dawn Gold, Reddish Brown) da aperto

74,3 x 156,8 x 8.8 mm (Ivory White), 9mm (Black, Dawn Gold, Reddish Brown) da chiuso

Per quanto riguarda il peso, invece, il pieghevole di HONOR pesa 217 grammi (Ivory White), 222 grammi (Black, Dawn Gold, Reddish Brown).

Il prezzo in Italia

Il nuovo HONOR Magic V5 è disponibile da subito sul mercato italiano con un prezzo di 1.999 euro. Come sempre, HONOR garantisce una promozione lancio che rende il dispositivo più interessante. Tramite lo store ufficiale e il coupon presente in pagina è possibile completare l’acquisto con 300 euro di sconto e la possibilità di accedere a una serie di bundle con altri prodotti.