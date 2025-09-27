HONOR Magic V5: il pieghevole sottile con batteria da record

TOTALE PUNTI 7.6 Honor Magic V5 La sintesi è semplice: Magic V5 è sottile, scattante, con due schermi convincenti e una batteria che porta lontano. Lato software c’è tanta potenza e qualche scelta grafica che sa di passato. Il blocco fotocamere fa il suo, con risultati eccellenti nelle foto, ma qualche limite per i video più impegnativi. Se si cerca prestazioni e autonomia, si trova pane per i propri denti; ma se si vuole il software più rifinito del settore, ci sono alternative più coerenti.

PRO Sottile e legger

Due display OLED LTPO

Prestazioni elevate

Batteria capiente

Fotocamera eccellente CONTRO Sporgenza fotocamera ingombrante

Interfaccia ricca ma datata

Video migliorabili

Design VOTO: 6.5 Il primo messaggio che manda Magic V5 è fisico: da chiuso non sembra un mini mattone. Lo spessore resta contenuto e il peso è distribuito bene, merito di una cerniera in metallo ad alta resistenza che non cigola e non balla nelle aperture ripetute. La sensazione è quella di un pieghevole che ha imparato a vestirsi da smartphone “normale”, con il vantaggio di aprirsi in un piccolo tablet quando serve. L’impermeabilità e la protezione contro la polvere rassicurano nel quotidiano, non parliamo di un telefono “da immersione”, ma di un dispositivo che regge rovesci d’acqua, pioggia e imprevisti senza ansie. Sul piano estetico il giudizio resta più soggettivo. L’assemblaggio è preciso e il feeling dei materiali è da fascia alta, mentre il blocco delle fotocamere posteriori è grande e si fa notare, complice un design che richiama gusti asiatici con finiture e colori dal sapore più orientale che europeo. Se ami linee pulite e minimaliste potresti storcere il naso, se cerchi qualcosa di distintivo apprezzerai la scelta. La piega del display interno, quando lo apri, resta poco evidente alla vista e si percepisce appena sotto il dito, segno che la stratigrafia del pannello è stata ottimizzata. Sulle misure di questo smarpthone si è aperta una stucchevole querelle con Samsung Galaxy Z Fold 7, per stabilire quale fosse il più sottile: la differenza è minima, lo spessore di 8.8 mm e il peso di 217 grammi sono incredibili per un prodotto di questa categoria.

Specifiche tecniche VOTO: 8 La piattaforma hardware è progettata per non farti chiedere come andrà domani. Il processore Snapdragon di ultima generazione porta in dote core ad alta efficienza e un cluster prestazionale capace di spingere quando serve, con una GPU moderna che gestisce senza affanno i giochi 3D e l’editing leggero di foto e video. La memoria RAM abbondante evita chiusure aggressive delle app e favorisce la fluidità del multitasking, mentre lo storage veloce riduce i tempi di caricamento e di esportazione dei file. Sul fronte schermi, l’esterno è un OLED da poco più di sei pollici con rapporto comodo per scrittura e lettura, risoluzione alta e refresh variabile fino a 120 Hz. Il termine LTPO indica la possibilità di adattare in modo continuo la frequenza di aggiornamento da valori molto bassi fino al massimo, con due vantaggi chiari: risparmio energetico quando stai leggendo contenuti statici e completa fluidità quando scorri o giochi. All’interno, il pannello vicino agli otto pollici riprende le stesse caratteristiche, con densità di pixel elevata, colori regolabili e supporto a profondità colore a dieci bit. La compatibilità con la penna di casa torna utile per note, schizzi e annotazioni veloci, anche se l’accessorio non è incluso. La connettività copre 5G, Wi-Fi e Bluetooth alle ultime generazioni, con NFC per pagamenti e un lettore di impronte laterale rapido. L’audio è stereo, con una resa spaziale credibile se guardi video o giochi in orizzontale. La dotazione è quella che ci si aspetta da un top di gamma del 2025, con l’aggiunta della protezione da polvere e acqua che nel mondo dei pieghevoli resta ancora un discrimine tra prodotti.

Performance VOTO: 8 Se la domanda è “quanto è veloce?”, la risposta è “sempre”. Le app si aprono senza esitazione, lo scorrimento resta burroso anche con i feed più affamati e le transizioni non perdono un colpo. La CPU di fascia alta si sente quando esporti un breve montaggio, converti foto RAW o lanci giochi complessi; la GPU mantiene frame rate stabili e temperature sotto controllo grazie a una dissipazione pensata per la superficie maggiore del form factor. La vera forza arriva dal formato. Con lo schermo interno aperto puoi affiancare due app senza compromessi, mantenendo font leggibili e controlli comodi. La gestione delle finestre fluttuanti aiuta quando devi rispondere a un messaggio senza interrompere un documento, mentre il passaggio da esterno a interno conserva contesto e stato delle app con affidabilità. In review internazionali viene spesso sottolineata la fluidità del sistema anche sotto stress prolungato, e l’esperienza pratica conferma questa sensazione di sicurezza operativa.

Qualità chiamate VOTO: 8 La parte telefonica è meno glamour, ma è qui che molti smartphone si giocano la reputazione. Il V5 mantiene la promessa di essere prima di tutto un buon telefono: la ricezione è stabile anche in zone complicate, l’aggancio cella non si perde a ogni cambio e l’audio in capsula è pieno e caldo, quella timbrica che aiuta a capire meglio le consonanti quando attorno c’è rumore. In vivavoce gli speaker danno voce sufficiente per una call in auto a basse velocità o in ufficio, mentre con auricolari Bluetooth moderni la latenza non crea problemi evidenti nei video. Chi ascolta dall’altra parte riporta una voce pulita, con riduzione rumore che non taglia frasi o sillabe.

Software VOTO: 7 MagicOS è il lato più divisivo di questo dispositivo. Le funzioni sono tante, a volte tantissime: dalla gestione avanzata del multitasking, con combinazioni di app richiamabili al volo, fino alle routine di intelligenza artificiale per dettatura, riassunti, traduzioni e composizione assistita dei messaggi. La presenza dei servizi Google e l’integrazione con Gemini portano a bordo uno strato di AI familiare a chi vive già nell’ecosistema Android, mentre l’elaborazione locale sfrutta l’unità neurale per mantenere alcune operazioni rapide e private. Il punto è l’estetica dell’interfaccia. Alcuni menu e scelte di layout sembrano arrivare da un’altra epoca: icone, densità degli elementi e stili non trasmettono sempre la stessa modernità dell’hardware. Nel quotidiano non impediscono di lavorare bene, ma tolgono quel senso di finezza che ci si aspetta in questa fascia di prezzo. In compenso la stabilità è buona, la gestione delle notifiche non crea buchi neri e la curva di apprendimento per le funzioni pieghevoli è dolce, con tutorial chiari al primo avvio. Chi arriva da altri brand potrebbe impiegare qualche giorno per cucirsi addosso i gesti e le scorciatoie, poi tutto scorre.

Fotocamera VOTO: 7.5 l set posteriore è completo: una principale da 50 megapixel luminosa con stabilizzazione ottica, una ultra-grandangolare per paesaggi e interni, e un tele periscopico che avvicina il soggetto senza perdere troppo dettaglio. Le foto diurne sono pulite e coerenti tra le tre camere, con un bilanciamento del bianco affidabile e una gestione dei colori tendenzialmente neutra. Nei ritratti la separazione dei piani è credibile e la pelle non viene plastificata, mentre in notturna la principale tira fuori scatti nitidi con luci controllate. L’ultra-wide da 50 megapixel chiede un po’ più di luce per esprimersi, il tele da 64 megapixel con zoom ottico 3X regge finché resti in range ottico e su soggetti ben illuminati. Il video, fino a 4K e 30 fps, è stabile e corretto, ma non cerca la firma “cinematografica” che alcuni concorrenti più aggressivi offrono in HDR e nello skin-tone mapping. Per social e clip familiari va benissimo, per progetti più ambiziosi servono mano ferma e luce a favore. Un pregio vero è la semplicità: l’app è rapida, il focus aggancia con sicurezza e la resa cromatica tra fotocamere diverse resta abbastanza coerente da evitare sorprese in montaggio.

Batteria VOTO: 8.5 Se c’è un capitolo in cui Magic V5 mette tutti in fila, è la batteria. La capacità da 5820 mAh è superiore alla media dei pieghevoli e si sente dal mattino alla sera. Con uso misto, alternando display esterno per messaggi e navigazione e interno per lavoro e contenuti, arrivi a fine giornata con percentuali che danno serenità. Quando capita di stressarlo oltre misura, la ricarica cablata ad alta potenza da 66 watt torna utile e in pochi minuti rimetti in sesto la situazione; c’è anche la ricarica wireless veloce da 50 watt. Il risultato pratico è che il pieghevole smette di essere percepito come un oggetto fragile sul fronte autonomia e diventa un compagno affidabile, pronto a seguire ritmi intensi senza compromessi.