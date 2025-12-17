Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

In sintesi

Offerta imperdibile su Amazon: L’HONOR Magic V5 è disponibile a 1.336€ invece di 1.999€ nella colorazione nera. Si tratta di uno sconto significativo per un dispositivo che punta tutto su leggerezza (217g) e sottigliezza (4,1 mm da aperto).

Hardware di ultima generazione: Il pieghevole vanta un display interno da 7,95 pollici, il potente processore Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM e una batteria da 5.820 mAh. È inoltre garantito per il futuro con Android 16 e 6 anni di aggiornamenti major.

Per acquistare un nuovo smartphone con display pieghevole è oggi possibile puntare sull’ottimo HONOR Magic V5, modello che abbina potenza e leggerezza, rappresentando la soluzione giusta per poter sfruttare un dispositivo di questo tipo.

Grazie alla promozione in corso su Amazon, infatti, il pieghevole di HONOR è ora disponibile con un prezzo ridotto di 1.336 euro anziché 1.999 euro. La versione in offerta è quella con scocca nera.

Si tratta, quindi, di un’occasione da cogliere al volo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il dispositivo al carrello per finalizzare l’ordine. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

HONOR Magic V5: la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR Magic V5 comprende un display pieghevole con pannello LTPO AMOLED da 7,95 pollici, con risoluzione di 2172 x 2352 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 5000 nit.

C’è poi un display esterno con pannello LTPO OLED da 6,43 pollici e risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Il chip è affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage UFS 4.0. Da segnalare anche una batteria da 5820 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W e alla ricarica wireless da 50 W. Il comparto fotografico include tre fotocamera posteriori, con anche un teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel.

Uno degli aspetti più interessanti di HONOR Magic V5 è rappresentato dallo spessore ridotto: da aperto, infatti, lo smartphone misura appena 4,1 mm mentre da chiuso lo spessore è 8,8 mm. Il peso è di 217 grammi. Il dispositivo è certificato IP58/IP59. Il sistema operativo è Android 16 con altri 6 major update.

HONOR Magic V5: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare HONOR Magic V5 con un prezzo ridotto fino a 1.336 euro. Si tratta di un’occasione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di dispositivi di questa categoria. La promozione è valida solo per un breve periodo.

