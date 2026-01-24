TOTALE PUNTI 8.2 Honor Magic 8 Pro Dopo settimane di utilizzo quotidiano dell'Honor Magic8 Pro, possiamo confermare che l'hardware mantiene le promesse: prestazioni di altissimo livello, autonomia che fa dimenticare l'ansia da ricarica, comparto fotografico capace di scatti sorprendenti soprattutto con il teleobiettivo. Eppure c'è un "ma" che aleggia su tutta l'esperienza. Un dubbio che cresce giorno dopo giorno, confrontando questo device con le alternative di mercato. Un interrogativo che riguarda il rapporto tra ciò che si spende e ciò che si ottiene nel lungo periodo. Non parliamo di difetti tecnici evidenti o di problemi di affidabilità. Piuttosto di quella sensazione, difficile da quantificare ma impossibile da ignorare, che a parità di investimento esistano scelte più sensate. Scelte che offrono un'esperienza complessiva più matura, un ecosistema più curato, un valore che si conserva meglio nel tempo. La domanda vera non è "Honor Magic8 Pro è un buon smartphone?". La risposta a questo è sì, senza dubbi. La domanda giusta è: "A 1.299 euro, è la scelta migliore che puoi fare?". E qui la risposta si fa più complessa, anche se il prezzo ora è scontato a 1.099.

PRO Zoom 20 MP eccezionale

Autonomia record

Ricarica veloce 100W

Display luminosissimo

Costruzione solida e resistente CONTRO Prezzo elevato

Software con ampi margini di miglioramento

Software con look datato

Solo 3 anni di aggiornamenti

Valore di rivendita basso

Design e costruzione VOTO: 8 Honor ha scelto la via della solidità pragmatica. Niente sperimentazioni estetiche azzardate, ma una cornice in lega di alluminio aerospaziale che garantisce robustezza senza appesantire eccessivamente il dispositivo. I 220 grammi si fanno sentire, certo, ma restano nella media per smartphone di queste dimensioni. Il pannello posteriore si declina in tre finiture: Sunrise Gold, Sky Cyan e Black. Le lavorazioni sono curate, i materiali trasmettono qualità, anche se manca quella personalità distintiva che contraddistingue immediatamente i flagship più iconici. Dove Honor eccelle davvero è nella resistenza. La tripla certificazione IP68/IP69/IP69K offre protezione da immersione, getti ad alta pressione e infiltrazioni di polvere che va oltre gli standard del settore. Il HONOR NanoCrystal Shield promette resistenza alle cadute fino a 10 volte superiore al vetro normale. Nei test pratici, con cadute controllate su diverse superfici, il dispositivo ha dimostrato la solidità dichiarata. Display e scocca sono usciti indenni da situazioni che avrebbero graffiato o incrinato smartphone meno protetti. Il display quad-curvo da 6,71 pollici bilancia bene estetica e praticità. Le curve sono presenti ma non esagerate, evitando tocchi accidentali frequenti. L'ergonomia complessiva è buona, anche se le dimensioni generose non lo rendono esattamente tascabile. Dettaglio interessante: il tasto AI dedicato, separato dal pulsante di accensione. Doppia pressione per fotocamera rapida, pressione prolungata per funzioni AI. Un'idea che testimonia attenzione progettuale, anche se nell'uso reale i gesti tradizionali tendono a prevalere per abitudine. Nel complesso, un lavoro solido che privilegia sostanza ed affidabilità rispetto all'impatto visivo immediato. Una scelta legittima, ma che su un flagship da oltre mille euro potrebbe lasciare qualcuno in cerca di maggiore personalità estetica.

Display VOTO: 9 Il pannello OLED LTPO da 6,71 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz rappresenta uno dei punti fermi del Magic8 Pro. Non per originalità delle specifiche, ormai comuni nel segmento premium, ma per l'implementazione concreta che convince nell'uso quotidiano. La luminosità di picco HDR fino a 6.000 nit (con massimo effettivo a 1.800 nit in uso reale) garantisce leggibilità eccellente anche sotto sole diretto. L'abbiamo testato in condizioni estreme e il display ha sempre mantenuto visibilità ottimale, senza forzature cromatiche o perdita di dettaglio nelle ombre. La resa cromatica a 10 bit con supporto DCI-P3 offre saturazione bilanciata. Non ha l'esplosione di colori di alcuni panel Samsung, né i toni ultrapiatti di iPhone, ma trova una via di mezzo convincente per la maggior parte dei contenuti. Il refresh rate adattivo funziona bene: scrolling fluido su social e web, riduzione automatica su contenuti statici per ottimizzare consumi. Le transizioni tra app diverse mostrano qualche microscopica esitazione solo in passaggi molto bruschi, impercettibili nell'uso normale. Honor ha implementato diverse tecnologie per il comfort visivo: PWM dimming a 4.320Hz per eliminare sfarfallio, Dynamic Dimming che imita la luce naturale, Display Notturno Circadiano per regolare la temperatura cromatica serale. Dopo sessioni prolungate di lettura e video, non abbiamo avvertito affaticamento visivo particolare. Ovviamente l'esperienza soggettiva varia da persona a persona, ma gli accorgimenti tecnici ci sono e si sentono. Questo display fa quello che deve fare senza attirare l'attenzione: funziona, punto. E quando un componente sparisce dalla coscienza perché svolge perfettamente il suo compito, è spesso il miglior complimento possibile.

Prestazioni e sistema VOTO: 7 Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è un processore di potenza straordinaria, e Honor lo ha integrato egregiamente. I benchmark restituiscono numeri stellari, ma ormai a questi livelli le differenze tra flagship sono talmente sottili da risultare irrilevanti nell'uso quotidiano. Quello che conta è l'esperienza concreta: multitasking fluido, apertura istantanea delle app, gestione di giochi graficamente impegnativi senza tentennamenti. Abbiamo testato Genshin Impact e Honkai: Star Rail al massimo dettaglio, e il device ha mantenuto frame rate stabili anche dopo 40 minuti continuativi. La gestione termica è adeguata. Il telefono si scalda sotto carico pesante, inevitabile, ma mai in modo tale da compromettere il comfort. La scocca posteriore diventa tiepida nelle zone vicine al processore, niente di paragonabile ad alcuni flagship che diventano scaldamani. Honor promette tecnologia GPU-NPU eterogenea per super-risoluzione e generazione frame, trasformando giochi a 60fps/850p in 120fps/1080p. L'effetto c'è, migliora la fluidità, ma non è rivoluzionario. Percepibile solo in confronto diretto e su scene specifiche. Il vero punto debole non è l'hardware ma il software. MagicOS 10 funziona bene, è stabile, mantiene prestazioni costanti. Ma esteticamente sembra vecchio. Le animazioni sono fluide, le transizioni curate, eppure manca quella coesione visiva che distingue interfacce più mature. Confrontato con One UI di Samsung o OxygenOS di OnePlus, MagicOS non ha lo stesso livello di personalità. Non è lento, non è buggy, semplicemente non ha carattere distintivo. Funziona, ma senza quel qualcosa che rende piacevole l'interazione quotidiana. Sul supporto software, Honor garantisce 3 anni di major update Android e 5 anni di patch di sicurezza. Numeri discreti ma inferiori ai 7 anni di Samsung sui flagship. Su un acquisto da oltre mille euro, questa differenza pesa.

Fotocamera VOTO: 8 Il sistema AiMAGE con teleobiettivo Ultra Night da 200MP rappresenta il vero punto di forza del Magic8 Pro. Sulla carta uno dei comparti più completi nel panorama Android premium, nella pratica un'esperienza fotografica con luci e ombre. Il teleobiettivo Ultra Night da 200MP (f/2.6, OIS, zoom ottico 3.7x) impressiona davvero. La quantità di dettaglio catturata è notevole, soprattutto in buona illuminazione. Architetture urbane, paesaggi lontani, soggetti distanti conservano nitidezza e texture anche ingrandendo pesantemente. Dove stupisce davvero è nella fotografia notturna con zoom. La stabilizzazione CIPA 5.5 permette scatti a mano libera a 3.7x e 10x in condizioni di scarsa luce che sarebbero impensabili con altri device. Il modello di stabilizzazione adattiva AI riduce significativamente il mosso. Non è magia, i limiti emergono in condizioni di luce davvero critiche, ma il confronto con competitor diretti è favorevole. La fotocamera principale da 50MP fa il suo dovere senza sussulti. Scatti diurni bilanciati, gestione HDR efficace, colori che tendono leggermente al caldo. Sui ritratti il lavoro di segmentazione AI funziona discretamente, anche se in scene con luci miste l'elaborazione può produrre risultati meno convincenti. Qui emerge il primo limite: l'AI tende a intervenire troppo, soprattutto in modalità notturna, spingendo su nitidezza e riduzione rumore in modo eccessivo. Il risultato sono foto tecnicamente pulite ma a tratti artificiali. Confrontando direttamente con Galaxy S24 Ultra o iPhone 16 Pro Max, si nota una perdita di naturalezza. L'ultra-wide da 50MP con campo visivo a 122° cattura panorami ampi con distorsione gestibile. La funzione macro è presente, anche se resta una di quelle feature che usi due volte per curiosità e poi dimentichi. Honor introduce Magic Color, sistema AI per matching cromatico. Funziona, l'effetto c'è e può essere ben calibrato. Ma nella pratica quotidiana, quanti utenti vogliono davvero spendere tempo a caricare immagini di riferimento per applicare filtri cromatici? È una funzionalità per nicchie specifiche. L'AI Photos Agent offre strumenti di editing interessanti: AI Eraser, AI Outpainting, AI Cutout. Funzionano discretamente, ma l'accessibilità è macchinosa. Passare per menu, sottomenu, pressioni prolungate... tutto funziona, ma è meno immediato di quanto dovrebbe su un flagship da mille euro. Verdetto fotografico: hardware superbo, soprattutto il teleobiettivo. Software con margini di miglioramento sostanziali. Se Honor limasse l'aggressività dell'elaborazione AI e rendesse più fluido l'accesso agli strumenti, avrebbe tra le mani uno dei migliori comparti fotografici Android.

Batteria e autonomia VOTO: 9 La batteria silicon-carbon da 6.270 mAh (capacità nominale 6.090 mAh) è un punto di forza incontestabile. Nell'uso quotidiano intenso si arriva serenamente a fine giornata con 25-30% residuo. Con utilizzo più contenuto, superare le due giornate è assolutamente fattibile. Numeri concreti? Test di riproduzione video continuativa: oltre 14 ore prima dello shutdown. Sessione di gaming intenso: calo di circa 25% all'ora. Navigazione web e social standard: 6-7 ore di schermo attivo distribuito nell'arco della giornata con arrivo a sera intorno al 20-25%. La ricarica rapida a 100W cablata fa il suo dovere: da 0 a 100% in circa 48 minuti, con picco del 41% in 15 minuti. La ricarica wireless a 80W (con caricatore originale non incluso) è altrettanto rapida, leggermente più lenta della controparte cablata. Non è la ricarica più veloce in assoluto, alcuni competitor cinesi arrivano a 120-150W, ma è più che adeguata per un flagship occidentale. Durante le ricariche rapide il device si scalda moderatamente ma mai in modo preoccupante. Unico appunto: manca la ricarica wireless inversa, ormai comune su flagship concorrenti. Dettaglio minore per molti, fastidioso per chi è abituato a ricaricare auricolari o smartwatch appoggiandoli sul retro del telefono.