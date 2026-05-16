Honor Choice AI Note recensione: il registratore AI che trascrive da solo
Un oggetto grande quanto una carta di credito che sostituisce il bloc notes, il registratore e, almeno in parte, il segretario.
Honor Choice AI Note è un registratore AI grande quanto una carta di credito che trascrive, riassume e costruisce mappe mentali. Funziona davvero, ma il prezzo è un rebus: 199 euro ufficiali o meno di 80 da rivenditori terzi?
Quante volte avete lasciato una riunione importante con la sensazione di aver perso qualcosa per strada? Un numero, un’osservazione, una decisione presa di corsa mentre cercavate di star dietro alla conversazione e scrivere allo stesso tempo. È un problema antico, e le soluzioni finora erano imperfette: il registratore tradizionale richiedeva di riascoltare tutto, lo smartphone era scomodo, il bloc notes lasciava i buchi.
L’Honor Choice AI Note è un registratore AI ultrasottile disponibile in Italia al prezzo ufficiale di 199 euro sul sito Honor, anche se da rivenditori terzi si trova a meno di 80 euro con importazione diretta. Si tratta di una scheda in lega di alluminio da 85x53x2,89 mm e soli 30 grammi, compatibile con smartphone Android e iOS tramite aggancio magnetico.
Il dispositivo si rivolge a professionisti, giornalisti, studenti e chiunque abbia bisogno di catturare conversazioni lunghe senza perdere il filo, grazie a trascrizione automatica in 133 lingue, generazione di riassunti e mappe mentali basate su AI, e 600 minuti gratuiti al mese di elaborazione cloud.
E’ l’alternativa più simile a prodotto che ha definito una categoria, il Plaud Note AI, che di recente ha aggiornato la sua forma e le sue caratteristiche: al momento è il dispositivo AI più popolare del mercato.
Plaud Note Pro 64GB Registratore Vocale AI con Trascrizione e Sintesi Automatica per Chiamate, Riunioni, Lezioni e Interviste, fino a 50 Ore, 112 Lingue, Plaud Intelligence, Custodia Inclusa, Nero
Honor Choice AI Note
Fa parte della linea Honor Choice, una selezione di prodotti nati per il mercato cinese e poi distribuiti dalla rete commerciale internazionale di Honor. Questo spiega alcune caratteristiche del prodotto, comprese le sue qualità e qualche limite che vedremo.
Dopo una settimana di utilizzo su campo, con trascrizioni in più lingue e sessioni di registrazione in ambienti diversi, il giudizio complessivo è positivo. La tecnologia di trascrizione funziona davvero, il form factor è pratico come promesso, ma l'app di gestione presenta limiti evidenti che pesano sull'esperienza quotidiana.
Un altro esempio di come l'intelligenza artificiale ci può aiutare nella vita di tutti i giorni, con strumenti incredibilmente facili da usare.
- Spessore di soli 2,89 mm, pesa 30 grammi
- Trascrizione precisa in 133 lingue
- 600 minuti gratuiti al mese
- 24 ore di registrazione continua
- Riconosce fino a quattro interlocutori distinti
- App NebulaRec con interfaccia grafica da rivedere
- Esteticamente meno rifinito rispetto a Plaud AI
- Forbice di prezzo confusa
Le misure raccontano già tutto: 85 x 53 x 2,89 mm, praticamente identico a una carta di credito, con uno spessore che sfida il confronto con qualsiasi altro oggetto elettronico portatile.
Il materiale è lega di alluminio, la finitura è sobria e funzionale, il peso si ferma a 30 grammi. Si infila nel portafoglio, si aggancia magneticamente al retro dello smartphone in un secondo, sparisce in tasca senza che se ne avverta la presenza.
Il confronto con Plaud AI, il principale concorrente del segmento, è inevitabile anche sul piano estetico. Plaud ha un look più curato, trasmette un senso di oggetto premium che Honor Choice AI Note non raggiunge con la stessa convinzione.
Non è un difetto grave, perché questo dispositivo finirà in tasca o sul tavolo di una sala riunioni, non in vetrina. Ma la differenza si percepisce, soprattutto a parità di prezzo ufficiale.
Il pulsante fisico dedicato per avviare la registrazione è una scelta corretta: nessun menu da aprire, nessuna app da cercare. Si preme e si registra. Per chi usa questo strumento in situazioni dinamiche, come un'intervista o una riunione iniziata in anticipo, questa semplicità vale più di qualsiasi funzione avanzata.
Qui Honor Choice AI Note smette di essere un semplice gadget e diventa uno strumento serio. Il motore di trascrizione supporta 133 lingue con una precisione dichiarata del 98% in condizioni standard, ovvero a volume normale, entro cinque metri, in un ambiente non rumoroso.
Nei test su italiano, inglese e una terza lingua con fonetica distante dalle prime due, i risultati sono stati costantemente buoni, con errori concentrati quasi esclusivamente su nomi propri e termini tecnici settoriali, dove qualsiasi sistema di riconoscimento vocale incontra difficoltà fisiologiche.
Le funzioni AI sono cinque: trascrizione, generazione di mappe mentali, riconoscimento e attribuzione dei singoli interlocutori, traduzione e sessioni di domande e risposte sul contenuto registrato.
Le mappe mentali sono la funzione più interessante in termini pratici: a partire da una registrazione anche lunga, il sistema costruisce automaticamente una struttura gerarchica dei concetti emersi, utile per riunioni complesse o lezioni dense di contenuti. I riassunti funzionano, ma tendono a essere più lunghi del necessario.
Il riconoscimento degli interlocutori gestisce fino a quattro voci distinte e funziona bene con voci ben differenziate. In contesti con più persone che si sovrappongono, la precisione cala, ma è un limite comune a tutti i sistemi attuali.
La batteria da 130 mAh garantisce fino a 24 ore di registrazione continua, un risultato notevole per un dispositivo di queste dimensioni. Si ricarica in 100 minuti, sia tramite cavo magnetico che in modalità wireless.
In standby il dispositivo dura oltre un anno, grazie alla modalità di sospensione profonda che si attiva automaticamente quando non è in uso.
La memoria interna è da 64 GB: sufficiente per migliaia di ore di registrazione audio, senza preoccuparsi di gestire lo spazio. Il trasferimento dei file avviene via Wi-Fi dual-band (2,4 GHz e 5 GHz): Honor dichiara che una registrazione di 5 ore viene trasferita all'app in 30 secondi, contro i 105 secondi dichiarati per i dispositivi concorrenti.
Non siamo riusciti a verificare il dato comparativo in modo diretto, ma il trasferimento Wi-Fi è risultato rapido e senza intoppi nei test pratici.
È il punto più debole di tutta la proposta. L'app NebulaRec, disponibile su Google Play e App Store, è lo strumento con cui si accede a trascrizioni, riassunti, mappe mentali e a tutte le funzioni AI del dispositivo. Funziona. Ma l'interfaccia grafica segue logiche di design lontane dagli standard a cui Android e iOS hanno abituato gli utenti occidentali.
Non si tratta di una questione di gusto personale. È un problema di coerenza: ogni volta che si apre l'app, la qualità visiva che si incontra stride con quella dell'hardware che si tiene in mano. È un limite che riguarda la grande maggioranza delle applicazioni sviluppate per il mercato cinese e poi portate in Europa senza una revisione adeguata dell'interfaccia.
Honor lo sa, o dovrebbe saperlo, perché è la distanza tra un prodotto interessante e un prodotto davvero riuscito.
Il prezzo è il capitolo più complicato di questa recensione. Sul sito ufficiale Honor Italia, Honor Choice AI Note costa 199 euro. Cercando online si trovano facilmente offerte da rivenditori terzi a meno di 80 euro, per lo stesso identico dispositivo.
La spiegazione più probabile è che il prodotto sia stato originariamente lanciato in Cina a una fascia di prezzo corrispondente a quella cifra, e che la distribuzione europea aggiunga costi di logistica, garanzia e margini di canale fino ad arrivare ai 199 euro ufficiali.
Il confronto diretto con Plaud AI, a parità di prezzo intorno ai 200 euro, premia Plaud per l'esperienza complessiva. L'unica voce in cui Honor ribalta il confronto è nei 600 minuti gratuiti mensili inclusi, contro i 300 di Plaud. Per un utilizzo intensivo, con molte ore di registrazione al mese, questa differenza è concreta e vale di per sé la scelta.
Honor Choice AI Note
Plaud NotePin S Registratore Vocale AI con Tasto Touch, Trascrizione e Sintesi Audio Digitale, Appunti AI per Professionisti Sempre in Movimento, Riunioni, Lezioni, 4 Accessori, Grigio
Honor Choice AI Note fa quello che promette, e lo fa bene. La trascrizione in 133 lingue è precisa, il riconoscimento degli interlocutori funziona, le mappe mentali sono uno strumento utile per chi gestisce riunioni lunghe. Il form factor è imbattibile: 2,89 mm di spessore, 30 grammi, aggancio magnetico immediato allo smartphone.
I 600 minuti gratuiti mensili rappresentano un vantaggio concreto rispetto a Plaud AI per chi ha un utilizzo intensivo.
L'app NebulaRec è il problema principale e non è un dettaglio marginale: è lo strumento con cui si interagisce ogni giorno. L'interfaccia grafica non è all'altezza dell'hardware, e questo incide sulla percezione complessiva del prodotto.
Sul fronte prezzo, la forbice tra i 199 euro ufficiali e gli 80 euro dei rivenditori terzi crea confusione nell'acquirente e rende difficile dare un giudizio univoco sul valore offerto.
Al prezzo ufficiale di 199 euro, Honor Choice AI Note è una scelta difficile se messa accanto a Plaud AI, che offre un'esperienza più curata a cifre simili. La situazione cambia radicalmente se si riesce ad acquistarlo sotto gli 80 euro da un rivenditore che importa direttamente, accettando la rinuncia alla garanzia europea.
In quel caso, il rapporto qualità/prezzo è difficile da battere nel segmento. La scelta dipende dall'utilizzo: chi registra poco e vuole la migliore esperienza complessiva punti su Plaud; chi ha bisogno di molti minuti mensili gratuiti e non si spaventa davanti a un'app imperfetta troverà in Honor Choice AI Note uno strumento solido e affidabile.
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