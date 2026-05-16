Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Honor Choice AI Note è un registratore AI grande quanto una carta di credito che trascrive, riassume e costruisce mappe mentali. Funziona davvero, ma il prezzo è un rebus: 199 euro ufficiali o meno di 80 da rivenditori terzi?

Quante volte avete lasciato una riunione importante con la sensazione di aver perso qualcosa per strada? Un numero, un’osservazione, una decisione presa di corsa mentre cercavate di star dietro alla conversazione e scrivere allo stesso tempo. È un problema antico, e le soluzioni finora erano imperfette: il registratore tradizionale richiedeva di riascoltare tutto, lo smartphone era scomodo, il bloc notes lasciava i buchi.

L’Honor Choice AI Note è un registratore AI ultrasottile disponibile in Italia al prezzo ufficiale di 199 euro sul sito Honor, anche se da rivenditori terzi si trova a meno di 80 euro con importazione diretta. Si tratta di una scheda in lega di alluminio da 85x53x2,89 mm e soli 30 grammi, compatibile con smartphone Android e iOS tramite aggancio magnetico.

Il dispositivo si rivolge a professionisti, giornalisti, studenti e chiunque abbia bisogno di catturare conversazioni lunghe senza perdere il filo, grazie a trascrizione automatica in 133 lingue, generazione di riassunti e mappe mentali basate su AI, e 600 minuti gratuiti al mese di elaborazione cloud.

E’ l’alternativa più simile a prodotto che ha definito una categoria, il Plaud Note AI, che di recente ha aggiornato la sua forma e le sue caratteristiche: al momento è il dispositivo AI più popolare del mercato.