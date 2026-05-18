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HONOR

La nuova serie di HONOR è arrivata anche in Italia con una proposta ampia per la fascia media. Da una parte c’è HONOR 600 Lite, pensato per chi cerca grande autonomia e un prezzo più accessibile. Dall’altra troviamo HONOR 600, modello più avanzato sotto quasi ogni aspetto, con un’attenzione maggiore a fotografia e prestazioni.

Cambiano materiali, comparto fotografico, piattaforma hardware e connettività. Proprio per questo il confronto diventa utile soprattutto per capire quale dei due modelli risponda meglio alle esigenze quotidiane.

Le specifiche tecniche di HONOR 600 e HONOR 600 Lite

HONOR 600 Lite utilizza un display AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata fino a 6.500 nit. Integra il processore MediaTek Dimensity 7100, una batteria da 6.520 mAh con ricarica cablata a 45 W e un comparto fotografico composto da un sensore principale da 108 megapixel affiancato da una ultra-grandangolare da 5 megapixel.

HONOR 600 alza invece il livello sotto quasi tutti gli aspetti. Il display AMOLED da 6,57 pollici raggiunge gli 8.000 nit di luminosità di picco e mantiene il refresh rate a 120 Hz. Il SoC è Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 realizzato a 4 nm, accompagnato da memorie più veloci e da una ricarica a 80 W. Anche la connettività è più completa, grazie alla presenza del Wi-Fi 7, del sensore IR e degli speaker stereo.

Entrambi arrivano con MagicOS 10 basato su Android 16 e integrano diverse funzioni AI dedicate sia alla produttività sia all’elaborazione delle immagini.

HONOR 600 vs 600 Lite: il design

HONOR, che ha lanciato recentemente anche Pad 20, ha cercato di dare un’identità uniforme all’intera serie. Entrambi gli smartphone utilizzano una scocca unibody in alluminio e puntano su un design sottile e leggero.

HONOR 600 Lite è il più leggero dei due, con un peso di 180 grammi e uno spessore di 7,3 mm. HONOR 600 resta comunque compatto, ma aggiunge le certificazioni IP68, IP69 e IP69K, assenti sul modello Lite che si ferma alla IP66.

Anche la resistenza cambia sensibilmente. HONOR 600 integra protezioni più avanzate contro urti e cadute, mentre 600 Lite mantiene comunque la certificazione SGS dedicata alla resistenza agli impatti.

La fotocamera di HONOR 600 vs 600 Lite

È probabilmente questo l’aspetto in cui la distanza tra i due modelli emerge con maggiore chiarezza.

HONOR 600 utilizza un sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica e algoritmi AI dedicati agli scatti notturni e ai ritratti. Anche la fotocamera frontale da 50 megapixel rappresenta un elemento distintivo rispetto al fratello minore.

HONOR 600 Lite propone invece una configurazione più semplice. Il sensore principale da 108 megapixel è accompagnato da una ultra-grandangolare da 5 megapixel, mentre la fotocamera frontale scende a 16 megapixel.

Anche le funzioni AI dedicate alla creatività risultano più avanzate sul modello superiore, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione delle immagini e la generazione video.

Chi dovrebbe acquistare HONOR 600?

HONOR 600 è pensato per chi cerca prestazioni più elevate e un comparto fotografico più evoluto. Snapdragon 7 Gen 4, Wi-Fi 7, certificazioni IP68/IP69 e fotocamera avanzata lo avvicinano maggiormente alla fascia premium.

Chi dovrebbe acquistare HONOR 600 Lite?

HONOR 600 Lite è invece più adatto a chi vuole spendere meno senza rinunciare a una batteria capiente e a un display AMOLED luminoso. Resta uno smartphone orientato soprattutto all’utilizzo quotidiano.