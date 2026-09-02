Honor, lo smartphone con batteria infinita al minimo storico: costa pochissimo

L'Honor 600 Smart è in promo con uno sconto di quasi 100 euro e approfitti del minimo storico. Schermo ampio, fotocamera da 50 megapixel e una mega batteria che dura tre giorni.

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Uno smartphone così economico e con una batteria con una capacità così elevata non è una cosa da tutti i giorni. Il protagonista di una delle migliori offerte del giorno è l’Honor 600 Smart, telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma che da oggi trovi a un prezzo alla portata di tutti. Il merito è dello sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 80 euro sul prezzo di listino e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Uno smartphone pensato per chi vuole un dispositivo che non deve essere ricaricato ogni giorno: il merito è della batteria extra large da 7700 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni. Dotato anche di uno schermo ampio, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di ottima qualità in qualsiasi situazione. Un vero affare da non farsi sfuggire.

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Honor 600 Smart: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta molto speciale per l’Honor 600 Smart. Grazie alla promo lampo di oggi il prezzo scende a soli 199 euro con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare 80 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito segue le classiche regole di Amazon: quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Devi essere velocissimo nell’approfittare di questa occasione: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

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Honor 600 Smart: le caratteristiche tecniche

Il telefono del 2026 per chi ha bisogno di una batteria a lunghissima durata e di componenti che assicurano buone prestazione. Questa descrizione calza a pennello con l’Honor 600 Smart, smartphone che si posiziona nella fascia media del mercato, anche se oggi lo paghi quanto un entry-level.

La scheda tecnica si basa su un ampio display da 6,87 pollici con ad alta risoluzione e con un refresh rate elevato che lo rende anche più fluido. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 4 Gen 4 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Non avrai nessun problema con le app che si utilizzano maggiormente, da quelle di messaggistica ai videogame.

Nonostante un prezzo alla portata di molti, il comparto fotografico è di ottimo livello. Il merito è di un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ausiliario. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 5 megapixel. A supporto hai anche funzioni AI che migliorano istantaneamente la qualità degli scatti.

Restando in tema di intelligenza artificiale, sulla scocca è presente un tasto AI che ti permette di accedere velocemente agli strumenti AI sviluppati appositamente da Honor per semplificarti la vita. Un’altra caratteristica che distingue l’Honor 600 Smart è la grande resistenza, non solo alle cadute, ma anche all’acqua. Chiudiamo con la caratteristica che più di tutti lo rende unico: la mega batteria da 7700 mAh che ti permette di utilizzarlo per tre giorni senza troppi patemi.

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