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Honor 600 Smart, lo smartphone con mega batteria a prezzo stracciato

L'Honor 600 Smart è in offerta su Amazon con uno sconto del 29% e il prezzo scende al minimo. Schermo da 6,87 pollici, ottime prestazioni e fotocamera posteriore da 50 megapixel.

4 min di lettura

Honor Magic6 Pro MisterGadget.Tech

Uno smartphone con i "superpoteri". Non stiamo esagerando, l’Honor 600 Smart è un telefono super in tutto: nelle dimensioni, nella resistenza alle cadute, ma soprattutto nell’autonomia. E il merito è della maxi batteria da 7700 mAh che può durare più di tre giorni con un utilizzo normale. Un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato e che oggi paghi molto meno grazie all’offerta disponibile su Amazon: lo sconto del 29% ti fa approfittare di un super prezzo e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Un vero affare per chi non vuole spendere cifre importanti per il suo nuovo smartphone, ma che allo stesso tempo è alla ricerca di un modello affidabile e che assicura buone prestazioni. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, le scorte sono limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro.

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Honor 600 Smart: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie all’offerta disponibile da oggi su Amazon, il prezzo dell’Honor 600 Smart è disponibile a un prezzo di 199,99 euro, con uno sconto del 29% su quello di listino. Il risparmio netto è di 80 euro su quello di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Devi essere veloce, le scorte sono limitate e la promo può terminare da un momento all’altro.

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Honor 600 Smart: le caratteristiche tecniche

C’è sicuramente una caratteristica che spicca nell’Honor 600 Smart: la maxi batteria. Ed è proprio da questo elemento che partiamo per analizzare la scheda tecnica dello smartphone. Su questo modello troviamo una batteria con una capacità di 7700 mAh che porta l’autonomia a superare i tre giorni. Per gli standard attuali è molto più della media e lo fa diventare un vero battery phone e un punto di riferimento per chi vuole un telefono affidabile e con un’autonomia prolungata.

Il resto della scheda tecnica non è da meno. Lo smartphone è dotato di un display da ben 6,87 pollici ad alta risoluzione e molto fluido, per vedere al meglio tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 4 Gen4, una sicurezza per gli smartphone di questa fascia di prezzo. A supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una soluzione con doppio sensore: oltre a quello principale da 50 megapixel, è presente anche un obiettivo ausiliario. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 5 megapixel.

L’Honor 600 Smart è anche un telefono che guarda al futuro. Sulla cornice laterale è presente un tasto dedicato all’intelligenza artificiale che ti permette di accedere velocemente alle funzioni e agli strumenti AI avanzati che ti aiutano nella vita di tutti i giorni.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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