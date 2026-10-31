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Honor, lo smartphone con maxi batteria a un prezzo mai visto prima

L'Honor 600 Smart è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e lo paghi veramente poco. Schermo immersivo, buone prestazioni e una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni.

3 min di lettura

Honor Magic6 Pro MisterGadget.Tech

Per chiudere al meglio questo mese di ottobre Amazon ci riserva un’offerta che non puoi farti sfuggire. Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile l’Honor 600 Smart con uno sconto del 33% che lo fa diventare un vero best-buy e il prezzo scende a meno di 190 euro. Uno smartphone che si posiziona nella fascia medio bassa del mercato, ma che si caratterizza per un elemento tecnico unico: la maxi batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia a più di tre giorni. Un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano e per chi non vuole spendere grosse cifre per il nuovo telefono. La scheda tecnica si completa con uno schermo immersivo da 6,87 pollici e con un processore Snapdragon che supporta qualsiasi applicazione. Non perdere questa super occasione: può terminare da un momento all’altro.

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Honor 600 Smart: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartphone economico di Honor. Da oggi trovi lo smartphone a un prezzo di 188,70 euro con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare quasi 90 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

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Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Honor 600 Smart: le caratteristiche tecniche

Non è certo un top di gamma, ma l’Honor 600 Smart è progettato appositamente per coloro che sono alla ricerca di un telefono affidabile e con una maxi batteria che lo fa diventare un vero best-buy.

La scheda tecnica è da entry-level/medio di gamma, ma nell’utilizzo quotidiano non dà problemi. Il merito è di componenti di ottima qualità. A partire da un display da 6,87 pollici ad alta risoluzione e con tecnologia Eye Comfort che si prende cura degli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca è presente il chip Snapdragon 4 Gen4 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ausiliario. Per gli scatti hai a supporto anche l’intelligenza artificiale che ne migliora la qualità. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 5 megapixel.

Chiudiamo con la maxi batteria da 7700 mAh che rende l’Honor 600 Smart veramente unico. Assicura un’autonomia che supera le settantadue ore e ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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