Honor, lo smartphone con batteria infinita costa pochissimo: sconto esagerato

Da oggi l'Honor 600 Smart è disponibile in promo con uno sconto del 32% al prezzo più basso di sempre e approfitti del minimo storico. Mega batteria e schermo immersivo.

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Gli smartphone sono entrati in una nuova era grazie alle batterie al silicio carbonio che, a fronte di una pesantezza simile a quelle precedenti, assicurano una capacità maggiore. Questo porta a una maggiore autonomia e un utilizzo prolungato del telefono. Oramai vedere un telefono con una capacità di almeno 6.000 mAh è piuttosto comune, ma ci sono aziende che hanno fatto anche di meglio. Un esempio è Honor che ha lanciato da pochi mesi l’Honor 600 Smart e lo ha dotato di una mega batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni. Un vero record per i telefoni attuali e che lo rende uno dei modelli più interessanti nella fascia medio-bassa del mercato. A tutto questo si aggiunge anche la promo disponibile oggi: grazie allo sconto del 32% il prezzo scende al minimo storico e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Non perdere tempo e approfittane ora: le scorte sono limitate.

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Honor 600 Smart: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie all’offerta disponibile oggi il prezzo dell’Honor 600 Smart scende al minimo storico. Su Amazon lo trovi a 189,99 euro con uno sconto netto del 32% su quello di listino. Il risparmio sfiora i 100 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno per un telefono di fascia medio-bassa.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Honor 600 Smart: le caratteristiche tecniche

L’Honor 600 Smart è un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano e per chi non vuole spendere cifre esagerate. Come detto, una delle caratteristiche che lo contraddistingue è la mega batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia a raggiungere i tre giorni, anche con un utilizzo intenso. Uno degli smartphone con la batteria più grande sul mercato, ma il peso resta standard. Dotato anche della ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Un’altra caratteristica che rende unico l’Honor 600 Smart è l’estrema resistenza. Progettato per resistere alle cadute, alle temperature estreme e anche ai graffi. L’azienda cinese ha assicurato che il telefono offre resistenza per almeno sei anni e non sei costretto a cambiarlo alla prima caduta.

Passando agli aspetti più tecnici, il telefono è dotato di uno schermo da 6,87 pollici con ad alta risoluzione e con refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Dotato anche del filtro Luce Blu che protegge gli occhi dopo un utilizzo prolungato. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 4 Gen4 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le applicazioni che vuoi.

Sul fronte fotografico, il telefono è dotato nella parte posteriore di un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo secondario che aiuta a scattare foto sempre perfette. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 5 megapixel. Non manca il supporto di filtri e modalità di scatto ad hoc.

Chiudiamo con la presenza di un tasto sulla scocca laterale dedicato all’intelligenza artificiale e che permette di accedere immediatamente a tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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