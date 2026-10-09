Honor 600 Smart, prezzo irripetibile per lo smartphone con maxi batteria

Lo smartphone di Honor è in offerta con uno sconto del 36% e costa poco. Maxi batteria che dura fino a 3 giorni, schermo extra large e fotocamera da 50 megapixel.

Honor

Negli ultimi mesi il mercato degli smartphone ha preso una direzione ben precisa: telefoni con una batteria sempre più grande e in grado di durare sempre più tempo. Ne è la dimostrazione l’Honor 600 Smart, telefono uscito sul mercato da qualche mese e che da oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto shock del 36% che fa scendere il prezzo a meno di 180 euro. Una cifra ragionevole e alla portata di molti per un telefono che svolge egregiamente il suo lavoro nella vita di tutti i giorni. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata che si basa su una maxi batteria da 7700 mAh e su un display extra large da 6,8 pollici con cui vedere al meglio qualsiasi contenuto, soprattutto film e serie TV. Le prestazioni sono di buon livello e la fotocamera posteriore da 50 megapixel svolge alla perfezione il suo lavoro. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

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Honor 600 Smart: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, l’Honor 600 Smart è la scelta perfetta per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e il prezzo scende a 179,50 euro, con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Un vero affare per un telefono con una maxi batteria.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come al solito quattordici giorni di tempo.

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Honor 600 Smart: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica parla per lui. Ci sono alcuni telefoni che catturano subito l’attenzione per alcune caratteristiche tecniche e l’Honor 600 Smart è uno di questo. A catturare l’attenzione è la maxi batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni e supporta anche la ricarica rapida.

Il resto della scheda tecnica non è da meno. L’Honor 600 Smart è equipaggiato con un maxi display da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 4 Gen 4, abbinato a 4 gigabyte di RAM e a 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di buona qualità. Si basa su una fotocamera principale da 50 megapixel con a supporto con sensore che migliora gli scatti, mentre per i selfie hai a disposizione una fotocamera da 5 megapixel. Uno smartphone completo e che da oggi trovi a un prezzo veramente speciale

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