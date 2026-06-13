TOTALE PUNTI 7.6 Honor 600 Quello che rende la vicenda di Honor 600 ancora più amara è che non si tratta di un caso isolato. Qualche mese prima, Xiaomi aveva provato la stessa strada con Xiaomi 17, adottando un design che si ispirava palesemente agli iPhone 17 e arrivando persino a copiarne la nomenclatura con varianti "Pro" e "Pro Max". Il risultato? Vendite inferiori alle attese già al lancio in Cina, con tagli alla produzione e un posizionamento commerciale complicato. Il mercato, insomma, aveva già risposto. Honor 600, con tutte le sue qualità reali, rischia di ripeterne le sorti, non per quello che offre, ma per come si presenta. Un rammarico concreto, per un prodotto che avrebbe meritato ben altro destino.

PRO Autonomia reale superiore alle 10 ore di schermo acceso

Sensore principale da 200MP con apertura f/1.4

Certificazioni IP68 e IP69K: rarissime a questo prezzo

Display AMOLED con PWM dimming a 3.840 Hz

Sei anni di aggiornamenti OS garantiti

Ricarica da 80W: da zero al pieno in circa 50 minuti CONTRO Design che richiama in modo diretto iPhone 17

Snapdragon 7 Gen 4: non adatto al gaming intensivo

Ultrawide da 12MP: qualità nettamente inferiore al sensore principale

Prezzo complicato rispetto a concorrenza

Design e materiali VOTO: 6 Il punto più controverso di Honor 600 non riguarda né le prestazioni né la qualità costruttiva, che è genuinamente buona: il telaio in metallo con finitura opaca anti-impronta restituisce una sensazione di solidità reale, i 190 grammi di peso sono distribuiti bene e la presa con una sola mano è comoda anche su profilo piatto. Persino le certificazioni di resistenza, con IP68 e IP69K, sono insolite per un dispositivo a questo prezzo. Il problema è tutto nell'impatto visivo. La colorazione arancione, i bordi piatti, gli angoli arrotondati e il modulo fotocamera posteriore convergono verso un'estetica che richiama con insistenza quella degli iPhone più recenti. Non è una sfumatura: è il primo pensiero di chiunque veda lo smartphone da qualunque angolazione. Tre colorazioni disponibili (nero, bianco dorato e arancione), ma in nessuna il prodotto trova una propria voce. Il punto non è stabilire se una simile scelta sia lecita o meno. Il punto è che, sul piano commerciale, pone una domanda a cui è difficile rispondere: chi vuole quell'estetica, perché non comprare l'originale? E chi non vuole l'originale, perché non scegliere qualcosa di davvero diverso? È un vicolo cieco che Honor avrebbe potuto evitare con una direzione creativa meno derivativa.

Display VOTO: 9 Il pannello AMOLED da 6,57 pollici è uno dei punti di forza più solidi di Honor 600, e meriterebbe di stare su uno smartphone di prezzo superiore senza sfigurare. La risoluzione di 2728 x 1264 pixel garantisce una densità visiva elevata, mentre la luminosità di picco dichiarata a 5.000 nit permette una leggibilità eccellente anche sotto la luce solare diretta. Nei test pratici, la gestione automatica della luminosità si è rivelata precisa e quasi sempre indovinata. L'elemento che distingue questo display da molti concorrenti è la frequenza di dimmerazione PWM a 3.840 Hz. Non è un dettaglio per appassionati: chi soffre di affaticamento oculare o mal di testa dopo un uso prolungato degli smartphone sa bene che i display OLED con frequenze di dimmerazione basse sono uno dei fattori scatenanti. Una frequenza così alta riduce drasticamente questo problema e rappresenta un vantaggio concreto per chi usa lo smartphone molte ore al giorno. Il refresh rate adattivo fino a 120 Hz garantisce fluidità costante.

Fotocamera e video VOTO: 7 Il sistema fotografico di Honor 600 si basa su due sensori con una differenza di qualità molto marcata tra loro. Il sensore principale da 200 megapixel con apertura f/1.4 e dimensione 1/1,4 pollici è il vero punto di forza: produce scatti con buona gestione del dettaglio in piena luce e risultati convincenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, dove il post-processing AI interviene senza esagerare. L'alta risoluzione permette di sfruttare il ritaglio digitale per zoom contenuti senza perdite di qualità significative, compensando in parte l'assenza di un teleobiettivo dedicato. L'ultrawide da 12 megapixel con focale 16mm è un'altra storia. La qualità è accettabile di giorno, ma cala in modo evidente non appena la luce diminuisce. Soprattutto, questo sensore non registra in 4K, il che significa che per i video con grandangolo ci si ferma al Full HD. È una limitazione concreta per chi usa lo smartphone per girare video in movimento o in ambienti stretti. Il sensore principale arriva invece al 4K a 30 fps con buona stabilizzazione. La funzione AI Image to Video converte foto in brevi clip animate: utile per i social, meno rilevante come strumento creativo.

Prestazioni e software VOTO: 7 Lo Snapdragon 7 Gen 4, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, gestisce senza difficoltà la grande maggioranza degli scenari d'uso quotidiano: navigazione, social, fotografia, streaming video, multitasking. La fluidità a 120 Hz è percepita costantemente e l'interfaccia non mostra mai incertezze nelle operazioni ordinarie. La gestione termica in uso normale è buona. I limiti emergono negli scenari più impegnativi. Su titoli di gaming open-world con grafica intensa si registrano cali di frame rate che uno Snapdragon 8 Elite non avrebbe. Nell'editing video in 4K prolungato, il processore lavora con più intensità e la temperatura della scocca aumenta in modo percepibile. Sono scenari che riguardano una minoranza di utenti, ma è utile saperlo prima dell'acquisto. Il software è Android 16 con MagicOS 10: un'interfaccia ricca di personalizzazioni, con un pulsante fisico dedicato all'AI sul lato destro. L'impegno dichiarato da Honor è di sei anni di aggiornamenti del sistema operativo e di patch di sicurezza, un dato che si allinea ai migliori standard del mercato e che su un dispositivo pensato per durare nel tempo vale quanto qualsiasi specifica hardware. Da tenere presente che alcune funzioni AI presentate nei materiali ufficiali sono ottimizzate per il mercato anglofono: la disponibilità effettiva nel mercato italiano è da verificare nell'uso quotidiano.

Autonomia e ricarica VOTO: 9 La batteria in silicio-carbonio da 6.400 mAh è il punto di forza più difficile da contestare di Honor 600. Nei test di utilizzo misto, che comprendono navigazione, social, fotografia, streaming video e sessioni di gaming leggero, lo smartphone ha raggiunto costantemente le 10-11 ore di schermo acceso prima di richiedere una ricarica. Con un uso più moderato si arriva con tranquillità a due giorni interi senza toccare il caricatore. La ricarica cablata da 80W porta la batteria da zero al cento per cento in circa 50 minuti. Bastano 10-15 minuti di ricarica per recuperare abbondantemente una mezza giornata di utilizzo: un risultato pratico e concreto per chi si trova con poca carica la mattina prima di uscire. La ricarica wireless è assente: a 499 euro non è una mancanza grave, ma va segnalata a chi ha già costruito un ecosistema wireless. Su questo aspetto specifico, Honor 600 è uno dei prodotti più generosi dell'intera fascia media, senza eccezioni.