Lo smartphone top di Honor è in promo con uno sconto di ben 200 euro e approfitti del minimo storico. Scopri le caratteristiche e il prezzo

Honor

L’Honor 600 ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissimi giorni e da oggi lo trovi con una promo lancio esclusiva su Amazon. Un’offerta speciale che non si vedeva da tempo: infatti, per pochissimo tempo l’Honor 600 è disponibile con un coupon sconto di ben 200 euro e il prezzo crolla al minimo storico. Rispetto al prezzo di listino si tratta di un risparmio di ben il 30%, una rarità per un telefono appena uscito. Con questo nuovo telefono Honor si posiziona come uno dei brand più attivi sul mercato e lo fa con un dispositivo di fascia alta. Oltre a un design premium e super resistente, l’Honor 600 è dotato di componenti di ultima generazione, come il display super luminoso e la fotocamera principale da 200 megapixel. Non mancano le funzioni AI avanzate che ti aiutano ad affrontare al meglio le tante sfide della vita quotidiana.

Honor 600

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Honor 600: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo lancio come non se ne vedevano da tempo su Amazon. Da oggi e solo per pochissimo tempo trovi il nuovo Honor 600 a un prezzo di 449,90 euro, con un coupon sconto di 200 euro che si attiva in automatico in fase di pagamento. Lo sconto è del 30% e approfitti della migliore occasione web. Puoi pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Nella confezione trovi anche le cuffie wireless Honor Choice S8 dal valore commerciale di circa 60 euri.

Lo smartphone è già pronto per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Honor 600

Honor 600: le caratteristiche tecniche

Non solo una scheda tecnica da top di gamma, ma anche funzioni avanzate mai viste prima su uno smartphone. L’Honor 600 è un telefono veramente molto interessante e dotato di alcune delle migliori componenti del momento. Lo si intuisce immediatamente dal display: Honor ha optato per un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Non finisce: la vera caratteristica distintiva è la luminosità che può toccare un picco di ben 8.000 nits. Il display si prende anche cura dei tuoi occhi e non stanca la vista dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore Snapdragon 7 Gen4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è sicuramente uno degli elementi su cui puntare l’attenzione. Partiamo dagli aspetti tecnici: nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamere di assoluta affidabilità che viene supportato dagli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Honor. L’AI non solo ti aiuta nella fase di post editing, ma anche nella creazione dei contenuti. Ad esempio, ti basterà inserire due immagini, per creare un video da poter caricare sui canali social.

La batteria è un altro dei punti forti dello smartphone. Grazie a una capacità da 6400 mAh puoi coprire due giorni senza troppi problemi e supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in circa trenta minuti. Grazie alla promo lancio disponibile oggi diventa un vero vest-buy.

Honor 600