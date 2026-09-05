TOTALE PUNTI 7.8 Honor 600 Lite C'è un numero che Honor mette in vetrina su questo telefono: 108 megapixel. È il classico dato che nel marketing degli smartphone serve a impressionare prima che arrivino le domande scomode. E le domande scomode, sul sensore fotografico, non mancano. Ma la storia di questo smartphone non si esaurisce lì: è la storia di un dispositivo che, al prezzo di listino, convince a metà, e che invece, al prezzo reale che si trova online, diventa uno degli acquisti più concreti della sua fascia.

PRO Display AMOLED da 6500 nit

Batteria da 6520 mAh

Scocca in alluminio

Sei major update Android garantiti

Bluetooth 6.0 con supporto aptX HD CONTRO Fotocamera da 108 MP che delude

Video fermo a 1080p 30fps

Design e materiali, alluminio dove altri usano plastica VOTO: 8 Sotto i 300 euro, una scocca in alluminio è ancora una piacevole rarità. La maggior parte dei diretti concorrenti, in questa fascia, propone un retro in policarbonato che suona vuoto al primo colpetto. Honor ha scelto un'altra strada. Honor 600 Lite pesa 180 grammi e misura 157,4 x 75,4 x 7,34 mm: numeri da telefono sottile, non da mattone tascabile, nonostante dentro ci sia una batteria enorme. La superficie liscia è piacevole, ma anche scivolosa: una cover diventa quasi indispensabile dal primo giorno. La certificazione IP66 protegge da getti d'acqua ad alta pressione, non dall'immersione: sufficiente per una pioggia improvvisa, non per un tuffo in piscina. Da segnalare anche il tasto fisico AI Camera Button, che avvia la fotocamera con un solo gesto, utile nei momenti in cui contano i secondi.

Display, il vero punto di forza VOTO: 9 È qui che Honor 600 Lite gioca la sua carta migliore. Lo schermo AMOLED da 6,6 pollici, risoluzione 1200 x 2600 pixel (circa 434 ppi), refresh rate a 120Hz e picco di luminosità dichiarato a 6500 nit non è quello che ci si aspetterebbe da un telefono sotto i 300 euro. I 120Hz regalano una fluidità evidente già nello scorrimento dei social. La modulazione PWM a 3840Hz aiuta a ridurre l'affaticamento visivo nelle sessioni serali, un dettaglio tecnico che si traduce in comfort concreto. La resa cromatica è calibrata verso la saturazione, come da tradizione AMOLED, senza scadere nell'irrealistico.

Prestazioni con Dimensity 7100 Elite VOTO: 7 Il chipset è il MediaTek Dimensity 7100 Elite, processore a 6nm octa-core (4 core Cortex-A78 a 2,4 GHz più 4 Cortex-A55 a 2,0 GHz) con GPU Mali-G610 MC2. Disponibile con 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di storage fisso. Non è un chipset da record nei benchmark, e non vuole esserlo. Nell'uso quotidiano, tra social, streaming e gaming leggero, la fluidità è adeguata quasi sempre. Mancano però lo slot microSD e qualsiasi possibilità di espandere lo storage: per chi produce molti contenuti video potrebbe diventare un limite reale. Il sistema operativo è Android 16 con MagicOS 10, che porta funzioni AI non scontate in questa fascia, dalla trascrizione intelligente al riconoscimento oggetti. Honor garantisce sei major update, un impegno superiore alla media.

Fotocamera, il vero limite VOTO: 6 Qui arriva il punto dolente. Il sensore principale da 108 MP, apertura f/1.8 e dimensione 1/1.67 pollici alza le aspettative sulla carta, ma la resa reale è più sobria. In buona luce, gli scatti sono dettagliati e con colori naturali. Quando la luce cala, però, il sistema di elaborazione non riesce a compensare: le foto notturne mostrano rumore evidente e perdita di dettaglio nelle ombre. Il video si ferma a 1080p 30fps, una scelta che nel 2026 comincia a pesare rispetto a concorrenti come Honor 600, che offre un comparto fotografico più maturo. I 108 megapixel restano, in sostanza, un argomento di marketing più che una garanzia. Chi acquista principalmente per fotografare dovrebbe guardare altrove, o calibrare le aspettative.

Batteria e autonomia, l'asso nella manica VOTO: 9 La batteria da 6520 mAh definisce da sola il posizionamento reale di questo smartphone. Non è generosa "per la fascia di prezzo": è generosa in senso assoluto. Nei test di utilizzo misto, tra navigazione, social, fotografia e streaming, Honor 600 Lite raggiunge comodamente due giorni completi di autonomia. Con un uso più leggero si sfiora il terzo giorno, un risultato che smartphone dal prezzo doppio faticano a replicare. La ricarica cablata arriva a 45W, sufficiente per un ciclo completo in circa un'ora e venti minuti. Non è la velocità record che alcuni rivali propongono a prezzi simili, ma resta ampiamente nella norma. La ricarica wireless non è supportata.