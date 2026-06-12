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Honor, lo smartphone top con batteria infinita crolla di prezzo: minimo storico

L'Honor 600 è in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare 150 euro e approfitti del minimo storico. Fotocamera da 200 megapixel e una batteria da 6400 mAh a lunghissima durata

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Honor Magic6 Pro MisterGadget.Tech

Tra le novità uscite in questi ultimi mesi in tema smartphone c’è l’Honor 600, smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti. Non solo, cattura l’attenzione anche sul fronte del design con una cover posteriore innovativa e di sicuro effetto. Oggi, però, ne parliamo per un altro motivo: l’offerta lampo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto presente in pagina risparmi poco più di 150 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Uno smartphone dotato di ottime componenti tecniche, a partire da un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Anche il comparto fotografico è di livello assoluto grazie alla fotocamera principale da 200 megapixel e alla telecamera frontale da 50 megapixel. La batteria da 6400 mAh è la classica ciliegina sulla torta e può durare fino a due giorni.

Honor 600

Honor 600

516,00 €668,57 € -152,57 € (23%)

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Honor 600: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo lampo disponibile oggi, l’Honor 600 è disponibile su Amazon a un prezzo di 517 euro con uno sconto del 23% su quello consigliato. Se si prende come riferimento il prezzo di listino (699,99 euro) lo sconto è anche più elevato. Il risparmio totale è di poco superiore ai 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Lo smartphone è restituibile gratuitamente entro quattordici giorni dal giorno in cui la ricevi.

Honor 600

Honor 600

516,00 €668,57 € -152,57 € (23%)

Honor 600: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone realizzato con grandissima cura. Per questo smartphone Honor ha utilizzato materiali premium e un corpo unibody forgiato con precisione. Il design è caratteristico e cattura l’attenzione, con linee simili ad altri telefoni usciti negli ultimi mesi. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED super luminoso da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Grazie alla Modalità Luce Solare la visibilità è ottima anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per salvare tutti i documenti che vuoi.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel che assicura scatti professionali. A completare il sistema fotografico posteriore troviamo un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Ottima anche la qualità dei selfie grazie alla fotocamera frontale da ben 50 megapixel. A tutto questo si aggiungono anche gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Honor che ti aiutano a migliorare le foto in fase di editing. A disposizione hai anche un simpatico strumento che ti permette di creare un video partendo semplicemente da due foto.

Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta: l’Honor 600 è dotato di una batteria da 6400 mAh che ti accompagna per almeno quarantotto ore. Grazie alla ricarica lampo hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Honor 600

Honor 600

516,00 €668,57 € -152,57 € (23%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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