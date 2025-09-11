Libero
Honor, smartphone top a prezzo stracciato con lo sconto speciale Amazon

L'Honor 400 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Tripla fotocamera da 200 megapixel.

Honor Magic6 Pro MisterGadget.Tech

Quando si parla di smartphone Android top di gamma, il primo pensiero corre a modelli Samsung, Xiaomi oppure OnePlus. C’è, però, un’azienda che negli ultimi dodici mesi è tornata prepotentemente anche sul mercato italiano. Stiamo parlando di Honor, che in questo ultimo periodo ci ha stupito con telefoni affidabili, dal prezzo accessibile e con caratteristiche veramente uniche. Una grande riscoperta che amplia il parco degli smartphone Android e regala sorprese. Come nel caso dell’Honor 400 Pro, uno degli ultimi telefoni lanciati sul mercato. Uno vero smartphone top, come dimostra la fotocamera da 200 megapixel con zoom fino a 50x grazie agli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Non manca uno schermo con luminosità elevatissima e una batteria a lunga durata.

Oggi, però, non siamo qui per celebrare le caratteristiche dello smartphone, bensì per parlare dell’ottima promo disponibile su Amazon. L’Honor 400 Pro, infatti, è il protagonista di una delle migliori offerte del giorno. Grazie allo sconto di quasi 200 euro approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Honor 400 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta imperdibile per il nuovo Honor 400 Pro. Lo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 604,51 euro, con uno sconto del 24% rispetto a quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e il risparmio netto è di quasi 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Hai tutto il tempo che vuoi per provarlo: per il reso gratuito hai 14 giorni da quando ti arriva a casa. Non farti scappare questa occasione: si tratta di uno dei migliori telefoni che puoi trovare in questa fascia di prezzo.

Honor 400 Pro: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone professionale e con pochi eguali sul mercato in questa fascia di prezzo. L’Honor 400 Pro è uno dei rari casi in cui i suffissi vengono utilizzati in maniera corretta. Lo smartphone è "Pro" in ogni singolo aspetto, a partire da quello più vistoso: lo schermo.

L’Honor 400 Pro è dotato di una scheda tecnica che stupisce, come dimostra il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido. Le caratteristiche dello schermo non finiscono qui: la luminosità tocca un picco di 5000 nit che lo rende visibile in qualsiasi situazione. Ha ricevuto anche la certificazione Netflix HDR e Amazon HDR per vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile anche dallo smartphone. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Non avrai problema con nessuna tipologia di applicazione.

Il vero punto forte dello smartphone è il comparto fotografico, tanto da poterlo ritenere a buona ragione un "cameraphone". Nella parte posteriore è presente un sistema fotografico composto da un sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un super teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x che può arrivare fino a 50x grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale. La fotocamera frontale è sempre da 50 megapixel e assicura selfie con una qualità invidiabile.

L’intelligenza artificiale pervade lo smartphone e la trovi in ogni funzione del dispositivo, anche grazie all’integrazione di Gemini, il nuovo assistente AI di Google. Hai a disposizione anche strumenti avanzati che ti semplificano la vita. Chiudiamo con la super batteria da 5300 mAh che può durare fino a due giorni. Grazie alla ricarica SuperCharge fino a 100 W hai il 100% di autonomia in soli trenta minuti.

