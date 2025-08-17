Honor, prezzo crollato per lo smartphone top: minimo storico

MisterGadget.Tech

Se c’è un’azienda che in questi ultimi anni ha investito moltissimo sui propri smartphone, è sicuramente Honor. Il colosso cinese è tornato prepotentemente sul mercato italiano e lo ha fatto con ottimi dispositivi che occupano tutte le fasce di prezzo. Uno degli ultimi lanciati sul mercato è l’Honor 400 Pro, smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e progettato per chi è alla ricerca di un telefono in grado di scattare immagini con una qualità professionale. E il risultato finale è eccellente, grazie a sensori eccezionali e all’utilizzo avanzato dell’intelligenza artificiale.

Oggi, però, non siamo qui solamente per decantare le caratteristiche di questo ottimo telefono, ma soprattutto per parlare della promo lampo disponibile su Amazon. L’Honor 400 Pro, infatti, è disponibile con uno sconto del 30% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare quasi 250 euro su quello di listino. Per un telefono lanciato sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione unica. Inoltre, puoi suddividere la spesa in 12 rate senza interessi. Condizioni che solo Amazon sa garantirti. Non perdere altro tempo e approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

Honor 400 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo irripetibile per l’Honor 400 Pro. Lo smartphone top di gamma è in promo su Amazon a un prezzo di 560 euro, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico e del prezzo più basso del web, risparmi quasi 250 euro e puoi anche pagarlo in 12 rate da 46,67 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni e per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’offerta speciale per uno smartphone veramente top e con un comparto fotografico unico: clicca sul banner qui in basso e non farti sfuggire questa occasione.

Honor 400 Pro: le caratteristiche tecniche

Prestazioni, fotocamere professionali e una super batteria: l’Honor 400 Pro ha tutto per essere considerato uno dei migliori smartphone della sua fascia di prezzo, anche un display con una luminosità elevata.

Per descrivere lo smartphone partiamo dalle componenti su cui Honor ha investito maggiormente: il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x e super zoom con intelligenza artificiale in grado di arrivare fino a 50x. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da 50 megapixel. Honor non ha lavorato solamente sugli aspetti tecnici, ma anche su quelli hardware sviluppando algoritmi di intelligenza artificiale che lavorano in tempo reale per migliorare la qualità delle immagini e dei video. E il risultato finale è unico: l’Honor 400 Pro è un vero cameraphone.

Passando alle altre caratteristiche tecniche, lo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. La luminosità tocca un picco di 5000 nit. Lo schermo è progettato per offrirti il massimo comfort visivo e protegge i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con una super batteria di 5300 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e supporta la ricarica SuperCharge fino a 100W, per avere il 100% di autonomia in poco meno di mezzora. A bordo è presente Gemini, il nuovo assistente di Google che mette a disposizione utili strumenti per la vita di tutti i giorni.

