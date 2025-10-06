Honor, smartphone lowcost a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Oggi trovi l'Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo fluido e ottime prestazioni.

Da quando Honor è tornata sul mercato europeo lo ha fatto in modo prorompente grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e dotati di componenti tecniche di ultima generazione. Descrizione che calza a pennello con l’Honor 400 Lite, smartphone medio di gamma disponibile da oggi in promo su Amazon al minimo storico con un ottimo sconto del 27%. Acquistandolo risparmi quasi 100 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Lo smartphone di Honor ha una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare e che si basa su un processore MediaTek di ultima generazione supportato anche da 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche lo schermo AMOLED ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz. Il comparto fotografico, invece, si basa su un sensore principale da 108 megapixel che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La super batteria da 5230 mAh ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa occasione: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartphone di Honor. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 217,55 euro con uno sconto del 27% su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e di una delle miglior promo di tutto il web. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro e hai la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche

