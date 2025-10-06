Honor, smartphone lowcost a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo
Oggi trovi l'Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo fluido e ottime prestazioni.
Da quando Honor è tornata sul mercato europeo lo ha fatto in modo prorompente grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e dotati di componenti tecniche di ultima generazione. Descrizione che calza a pennello con l’Honor 400 Lite, smartphone medio di gamma disponibile da oggi in promo su Amazon al minimo storico con un ottimo sconto del 27%. Acquistandolo risparmi quasi 100 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.
Lo smartphone di Honor ha una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare e che si basa su un processore MediaTek di ultima generazione supportato anche da 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche lo schermo AMOLED ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz. Il comparto fotografico, invece, si basa su un sensore principale da 108 megapixel che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La super batteria da 5230 mAh ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa occasione: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.
Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta speciale per lo smartphone di Honor. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 217,55 euro con uno sconto del 27% su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e di una delle miglior promo di tutto il web. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro e hai la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.
La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.
Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche
L’HONOR 400 Lite è uno dei telefoni più interessanti che puoi trovare oggi tra quelli in offerta nella fascia media. Un telefono lanciato sul mercato da pochi mesi e dotato di componenti di ultima generazione.
Il cuore pulsante del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, e garantisce prestazioni fluide nell’uso quotidiano e nel multitasking. L’esperienza visiva è assicurata dal display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, dotato di una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco che raggiunge 3500 nit, permettendo una visibilità perfetta anche sotto la luce solare diretta.
Sul fronte fotografico, l’HONOR 400 Lite punta tutto sulla fotocamera principale da 108 megapixel, che, grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e alla modalità HIGH-RES, garantisce scatti ad altissima risoluzione e ritratti incredibilmente dettagliati. La fotocamera principale è affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel. La fotocamera frontale da 16 megapixel assicura selfie nitidi e luminosi in ogni condizione di luce.
Il dispositivo è alimentato da una super batteria da 5230 mAh che promette lunga autonomia, supportando la ricarica rapida HONOR SuperCharge da 35W. A completare l’offerta, funzionalità smart AI, come il Magic Portal per l’accesso rapido ai servizi e la traduzione in tempo reale.
