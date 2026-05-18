Honor, lo smartphone lowcost costa pochissimo: sconto esagerato

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L’offerta del giorno che non devi assolutamente farti sfuggire. Se sei alla ricerca di un telefono economico in super promo, l’offerta disponibile sull’Honor 400 Lite è quella che fa per te. Da oggi è disponibili su Amazon con uno sconto del 37% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto di 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone si posiziona nella fascia dei medio di gamma, grazie a una scheda tecnica piuttosto interessante: schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da ben 108 megapixel. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Honor 400 Lite

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Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottimo affare da non farsi scappare. L’Honor 400 Lite è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di soli 190 euro, con uno sconto del 37% che fa risparmiare poco più di 110 euro su quello di listino. Un prezzo contenuto per un telefono che vale molto più di quanto lo paghi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando il telefono ti viene consegnato.

Honor 400 Lite

Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che abbina a un prezzo alla portata di tutti, una scheda tecnica perfetta per l’utilizzo quotidiano. L’Honor 400 Lite è equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido con le app che utilizzi maggiormente. Il pannello si prende anche cura della tua vista e non affatica gli occhi dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek di ultima generazione supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Sul fronte delle fotocamere, lo smartphone è dotato di un ottimo comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera anteriore da 16 megapixel. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro che permette di accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente.

La batteria è una sicurezza: capacità di 5230 mAh e dura per tutto il giorno. Supporta anche la ricarica rapida. Honor ha dotato lo smartphone anche di strumenti avanzati che utilizzano l’intelligenza artificiale e ti semplificano la vita di tutti i giorni. Uno smartphone completo e da oggi a un prezzo stracciato.

Honor 400 Lite