Honor, prezzo in picchiata per lo smartphone top: minimo storico

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Marzo si chiude con il botto grazie a questa offerta speciale disponibile su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, torna in offerta uno dei telefoni più venduti di quest’ultimo periodo. Parliamo dell’Honor 400 Lite, smartphone lowcost disponibile da oggi a un prezzo di soli 184,15 euro, con uno sconto del 39% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro rispetto a quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Un prezzo alla portata di molti e che permette di fare un super affare. Non perdere tempo e approfittane subito cliccando sul questo link.

Honor 400 Lite

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La disponibilità dello smartphone di Honor è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo telefono lowcost.

Honor 400 Lite

Honor

Uno smartphone che vale molto più di quanto lo paghi. L’Honor 400 Lite è un telefono che si posiziona tra i medio di gamma e che assicura buone prestazioni con qualsiasi applicazione utilizzi. Il merito è delle componenti scelte dall’azienda cinese.

La prima caratteristica che salta immediatamente all’occhio è il display. Honor ha optato per uno schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 3500 nits e lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 108 megapixel, supportato da un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento sul sensore frontale da 16 megapixel. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro che permette di accedere velocemente all’app Fotocamera e di utilizzare le tante funzioni AI che ti permettono di scattare foto perfette.

Chiudiamo con la batteria da 5230 mAh che assicura un’autonomia prolungata e si ricarica anche molto velocemente. Un telefono performante e che trovi a un prezzo stracciato.

Honor 400 Lite