L'Honor 400 Lite è in promo con uno sconto del 37% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Schermo super fluido, ottimo processore e una batteria a lunga durata.

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euro. Un’offerta lampo irrinunciabile e che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi l’Honor 400 Lite in promo con un super sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Un’occasione lampo da non farsi sfuggire, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone di Honor rientra a pieno titolo nella categoria dei medio di gamma, nonostante oggi lo paghi quanto un telefono entry-level. Un telefono dotato di una scheda tecnica interessante, a partire dallo schermo ampio e scorrevole, fino ad arrivare alla fotocamera principale da 108 megapixel. Non perdere tempo e approfittane ora.

Honor 400 Lite

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Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per l’Honor 400 Lite. Da oggi lo smartphone medio di gamma del produttore cinese è disponibile in offerta con uno sconto del 37% e lo paghi solamente 190 euro. Risparmi più di 100 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito segue le classiche regole del sito di e-commerce.

Honor 400 Lite

Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche

Un’occasione lampo per un telefono in grado di assicurare prestazioni ben superiori a quelle che potrebbe far pensare il prezzo a cui lo trovi oggi. La scheda tecnica dell’Honor 400 Lite si basa su uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido. Una delle caratteristiche che cattura subito l’attenzione è la luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra che assicura prestazioni ottime sia nel multitasking sia con le app più complicate. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Honor ha fatto un ottimo lavoro anche sul comparto fotografico, dotando lo smartphone di una fotocamera posteriore da 108 megapixel e di un sensore di profondità. Una soluzione versatile che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 16 megapixel. A supporto hai anche l’editor delle immagini che ti aiuta a migliorare ogni scatto.

Chiudiamo con la batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e con un utilizzo normale può durare fino a due giorni. Supporta anche la ricarica super rapida.

Honor 400 Lite