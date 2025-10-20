Honor 400 Lite, il prezzo è in picchiata: sconto mai visto prima

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'Honor 400 Lite è in offerta con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre. Schermo ampio, ottime prestazioni e una batteria che dura fino a due giorni.

Honor

Nuova settimana e nuove offerte speciali su Amazon. Il protagonista di oggi è uno smartphone dalle ottime caratteristiche tecniche e che trovi oggi a un prezzo molto interessante. Parliamo dell’Honor 400 Lite, telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma con componenti che assicurano prestazioni di livello superiore. A catturare l’attenzione è la promo disponibile su Amazon: grazie allo sconto del 30% approfitti del minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: se vuoi spendere poco, questo è il telefono da acquistare.

L’Honor 400 Lite ha una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare, a partire da un display AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e che si prende anche cura dei tuoi occhi e non affatica la vista dopo un utilizzo prolungato. Ottime prestazioni con il processore MediaTek di ultima generazione, mentre nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da ben 108 megapixel che assicura scatti professionali in ogni situazione. Uno smartphone affidabile e con una batteria a lunga durata: cosa chiedere di più a questo prezzo? Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Honor 400 Lite

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per l’Honor 400 Lite, smartphone medio di gamma del produttore cinese. Da oggi su Amazon è disponibile a un prezzo di 209,90 euro, con uno sconto del 30% che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi ben 90 euro su quello di listino. Per questo smartphone si tratta del minimo storico ed è una delle migliori occasioni di oggi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Honor 400 Lite

Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche

La fascia dei medio di gamma è oramai ricca di telefoni tutti molto simili tra di loro, e l’Honor 400 Lite riesce a contraddistinguersi per una scheda tecnica ricercata e un design moderno. Un telefono affidabile e anche realizzato con ottimi materiali, come dimostra la resistenza alla polvere e agli schizzi.

La scheda tecnica dell’Honor 400 Lite si basa sull’ottimo schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il display raggiunge anche una luminosità massima di 3500 nit ed è dotato di sette livelli di protezione della vista, in modo da non stancare gli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il prezzo alla portata di tutti potrebbe far pensare che Honor non abbia investito nel comparto fotografico. In realtà non è così: nella parte posteriore trovi un doppio sensore con fotocamera principale da 108 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione la fotocamera frontale da 16 megapixel e ha anche una luce per migliorare gli autoritratti. Ogni foto viene migliorata dai tanti strumenti di intelligenza artificiale che ti permettono di eliminare imperfezioni e di renderle perfette.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5230 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta la ricarica rapida.

Honor 400 Lite