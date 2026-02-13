Honor, crolla il prezzo dello smartphone top: occasione lampo
L'Honor 400 Lite è in offerta con un super sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Schermo immersivo, ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una batteria infinita.
Da qualche anno Honor è tornata prepotentemente nel mercato degli smartphone Android e ha guadagnato una buona fetta di mercato grazie a dispositivi prestazionali e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapporto che diventa eccezionale quando li trovi in promo come accade oggi con l’Honor 400 Lite, disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 110 euro su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e diventa una delle migliori occasioni del giorno.
Questo smartphone di Honor ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un dispositivo di questo tipo, a partire da un display luminoso e con una visione immersiva. Ottime anche le prestazioni grazie al processore MediaTek di ultima generazione con ben 256 gigabyte di memoria interna a supporto. Per gli scatti, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera posteriore da 108 megapixel che assicura ottime foto e video anche quando c’è poca luce. Chiudiamo con la batteria che dura per tutto il giorno anche dopo un utilizzo intenso.
Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon
Da oggi l’Honor 400 Lite è disponibile in offerta a un prezzo di 183 euro con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone medio di gamma si tratta di un’ottima occasione e risparmi più di 115 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.
La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato: non perdere questa opportunità.
Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche
L’Honor 400 Lite è il classico smartphone medio di gamma con cui puoi fare veramente di tutto e che assicura prestazioni più che soddisfacenti. Il merito è delle componenti scelte dal colosso cinese, che ben si integrano tra di loro.
La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.
Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e obiettivo di profondità da 5 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 16 megapixel. Sulla scocca è presente anche un tasto "fotocamera AI" che ti aiuta a scattare foto perfette in qualsiasi situazione grazie al supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale. Funzioni e strumenti avanzati che trovi solitamente solo su dispositivi con prezzi più elevati.
La batteria è una garanzia: capacità di 5230 mAh e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Supporto alla ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.
