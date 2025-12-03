Honor, smartphone top al minimo storico: va comprato subito

Honor

Il Black Friday è finito, ma le offerte su Amazon non vanno di certo in vacanza. Anzi. Con l’avvicinarsi del Natale sul sito di e-commerce le promo si moltiplicano e bisogna essere bravi nell’approfittare delle offerte lampo che di tanto in tanto appaiono sul sito. Come ad esempio quella disponibile oggi per l’Honor 400 Lite, smartphone medio di gamma che trovi in promo a un prezzo più basso di quello del Black Friday. Il merito è dell’ottimo sconto del 34% che ti fa risparmiare più di 100 euro su quello di listino. Un’occasione da non farsi sfuggire per un ottimo telefono con un rapporto qualità-prezzo elevato.

Honor ha realizzato un ottimo telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma con alcune componenti che spiccano, come ad esempio la fotocamera principale da 108 megapixel che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione. Di certo non è l’unica componente top. Trovi anche uno schermo AMOLED da 6,7 pollici che si prende cura dei tuoi occhi e una batteria da 5230 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Un telefono progettato per la vita di tutti i giorni e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per l’Honor 400 Lite. Da oggi trovi lo smartphone in promo a 198,55 euro con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti di una super occasione. Il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026, più di un mese di tempo per testare tutte le funzionalità. Puoi anche acquistarlo oggi per regalarlo a Natale.

Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone come ne trovi pochi nella fascia di prezzo tra i 150 e i 200 euro. L’Honor 400 Lite ha tutte le caratteristiche in regola per diventare un vero best-buy del settore. Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. La luminosità massima può arrivare fino a un massimo di 3500 nits ed è dotato anche di 7 livelli di protezione della vista, per non stancare la vista dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra supportate da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del telefono è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sistema di fotocamere con fotocamera principale da 108 megapixel e sensore di profondità. Per gli scatti frontali, invece, è presente una selfie cam da 16 megapixel. Honor ha integrato anche un tasto a sfioro sulla cornice che ti permette di accedere velocemente alle impostazioni avanzate della fotocamera, tra cui tanti strumenti AI che migliorano istantaneamente gli scatti.

Per chiudere troviamo una batteria da 5230 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica rapida fino a 35 W. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

