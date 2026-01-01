Honor, sprofonda il prezzo dello smartphone top: minimo storico

L'Honor 400 Lite è in offerta con uno sconto del 38% al prezzo più basso di sempre. Scopri le caratteristiche tecniche e il prezzo.

MisterGadget.Tech

Ecco l’offerta per cominciare al meglio questo 2026. Amazon inaugura il nuovo anno con promo lampo che ti permettono di fare grandissimi affari e tra i prodotti più interessanti c’è l’Honor 400 Lite, smartphone medio di gamma disponibile al minimo storico. Il merito è dello sconto del 39% che fa ti fa risparmiare ben 110 euro e lo paghi veramente poco. Un’occasione irrinunciabile se sei alla ricerca di un telefono con ottime prestazioni a un prezzo decisamente alla portata di tutti.

Lo smartphone di Honor entra a pieno titolo tra i telefoni medio di gamma, ma ha alcune caratteristiche che strizzano l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. A partire da un ottimo display immersivo ad alta risoluzione e una fotocamera principale da ben 108 megapixel che assicura scatti professionali anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Un telefono completo, versatile e con un design ricercato: a questo prezzo è un vero best-buy.

Honor 400 Lite

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile su Amazon per l’Honor 400 Lite. Da oggi è disponibile a un prezzo di soli 183 euro grazie allo sconto del 39% disponibile su Amazon che ti fa risparmiare più di 110 euro su quello di listino. Una promo valida per pochissimi giorni e che è impreziosita anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Honor 400 Lite

Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche

Honor continua a stupirci con telefoni con ottime caratteristiche, un design ricercato e un prezzo decisamente alla portata di tutti. Grazie alla promo di oggi, l’Honor 400 Lite è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare nella fascia sotto i 200 euro. E non stiamo esagerando: per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Uno degli elementi che cattura l’attenzione è sicuramente il design. Lo smartphone ha uno stile ricercato e moderno, e soprattutto è molto leggero rispetto alla concorrenza diretta. Un aspetto da non sottovalutare se si porta il telefono in tasca per molto tempo. Passando agli aspetti tecnici, lo smartphone è dotato di un display da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità massima raggiunge i 3500 nit, un valore molto elevato. Il pannello è dotato anche di diverse tecnologie che non infastidiscono la vista dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore l’Honor 400 Lite è dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 108 megapixel, supportato da un obiettivo da 5 megapixel per la profondità. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento a una fotocamera frontale da 16 megapixel. Sulla scocca è presente anche il tasto fotocamera AI che ti permette di scattare foto utilizzando un solo pulsante e ti aiuta a renderle perfette modificando in tempo reale i parametri principali.

Chiudiamo con la batteria da 5230 mAh che ti accompagna anche per due giorni con un utilizzo normale e che supporta la ricarica rapida fino a 35 W.

Honor 400 Lite