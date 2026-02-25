Honor, prezzo in picchiata per il telefono top: va comprato subito

L'Honor 400 Lite è in offerta con uno sconto del 39% e lo paghi poco. Schermo AMOLED super fluido, fotocamera da 108 megapixel e una batteria a lunga durata.

Le offerte speciali per acquistare uno smartphone top a un prezzo alla portata di tutti non mancano mai su Amazon. A catturare l’attenzione oggi è l’Honor 400 Lite, telefono disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a soli 182,70 euro. Il risparmio netto rispetto a quello di listino è di poco inferiore ai 120 euro e fai un ottimo affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’Honor 400 Lite è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un telefono affidabile, che assicura ottime prestazioni senza spendere cifre esagerate.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da testarne l’affidabilità e le caratteristiche tecniche. Non perdere l’opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro.

L’Honor 400 Lite ha tutto quello che si cerca solitamente in un telefono medio di gamma, a partire dall’integrazione con l’intelligenza artificiale. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende lo smartphone molto più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che può toccare un picco di 3500 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore Honor ha optato per un sensore principale da ben 108 megapixel supportato da un sensore di profondità da 5 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 16 megapixel ed è dotata anche di una luce per migliorare l’illuminazione. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per correggere errori e migliorare la qualità degli scatti. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro per accedere alle funzioni di scatto avanzate e professionali.

Chiudiamo con la batteria da 5230 mAh che ti accompagna senza troppi problemi per tutto il giorno. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

