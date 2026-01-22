Libero
Honor, crolla il prezzo dello smartphone top: oggi costa pochissimo

L'Honor 400 Lite è disponibile in promo con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Schermo ampio super fluido, ottimo processore e batteria a lunga durata.

Pubblicato:

La qualità di un top di gamma al prezzo di un telefono entry-level. L’offerta disponibile oggi per l’Honor 400 Lite lo fa diventare un vero best-seller. Da oggi, infatti, è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e al miglior prezzo web. Il tutto con le condizioni d’acquisto che solo Amazon può assicurare, dalla consegna rapida alla possibilità di effettuare il reso gratuito entro 14 giorni. Risparmi 120 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis.

La scheda tecnica dell’Honor 400 Lite è quella tipica di un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Si basa su un ampio display AMOLED super fluido grazie al refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Ottima anche la batteria da 5230 mAh che può durare fino a due giorni. L’intelligenza artificiale la fa da padrona nell’utilizzo quotidiano e ti semplifica tante azioni routinarie. Non perdere questa promo: può terminare molto presto.

Honor 400 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per l’Honor 400 Lite. Lo smartphone top del produttore cinese è disponibile in promo a un prezzo di soli 180,90 euro, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di circa 120 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone Honor è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità.

Honor 400 Lite: le caratteristiche tecniche

Se non vuoi spendere cifre esagerate, l’Honor 400 Lite è il telefono che devi assolutamente acquistare oggi. Un telefono che non solo ha un costo accessibile a molti, ma è anche realizzato con molta cura e assicura prestazioni elevate. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: il display. Honor ha optato per uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido con le app che utilizzi maggiormente. Non finisce qui: la luminosità raggiunge un picco di 3500 nit e lo puoi vedere anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensiyt 7025 Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Di ottimo livello anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con obiettivo principale da ben 108 megapixel e un sensore macro e per la profondità da 5 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 16 megapixel. La qualità degli scatti è elevata anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale che fornisce i giusti strumenti per correggere tutte le imperfezioni. Sulla scocca è presente anche un tasto fisico per accedere velocemente alle funzioni avanzate della fotocamera.

Chiudiamo con una batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e con un utilizzo normale copre due giorni. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco meno di un’ora. Un telefono completo, prestazionale a un prezzo mai visto prima.

