Honor, sprofonda il prezzo dello smartphone top: minimo storico

Da oggi trovi l'Honor 400 Lite in offerta con uno sconto mai visto prima e approfitti del minimo storico. Schermo fluido e fotocamera da 108 megapixel.

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L’occasione che stavi aspettando per acquistare il tuo nuovo telefono senza spendere una fortuna. Da oggi su Amazon trovi l’Honor 400 Lite in promo con uno sconto ottimo del 38% e approfitti del minimo storico. Il prezzo scende a soli 186,69 euro, un prezzo alla portata di molti e che ti permette di fare un ottimo affare. Il risparmio netto supera di poco i 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Un telefono completo, versatile e che scatta anche ottime foto grazie al sensore principale da 108 megapixel. Non perdere tempo e approfittane subito cliccando qui.

Honor 400 Lite

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Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene recapitato a casa.

Honor

Honor 400 Lite

L’Honor 400 Lite vale molto più di quanto lo paghi. Lo smartphone si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma in realtà è un vero medio di gamma. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Il telefono si basa su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i social network. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto per il prezzo a cui lo trovi. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e obiettivo macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel e assicura ottimi scatti in ogni situazione. A supporto hai anche tanti strumenti per l’editing fotografico.

Chiudiamo con la batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Supporta la ricarica rapida e hai il 100% di autonomia in poco meno di un’ora.

Honor 400 Lite