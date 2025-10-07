Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HONOR 400 è in offerta su Amazon e diventa un vero e proprio best buy della fascia media in occasione della due giorni di sconti per gli utenti Prime

In sintesi

HONOR 400 in offerta su Amazon a 399 euro in occasione della Festa delle Offerte Prime: il nuovo minimo storico per il mid-range di HONOR, disponibile in tre colorazioni fino all’8 ottobre.

Scheda tecnica di alto livello: display AMOLED 6,55" 120 Hz, Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB RAM/256 GB storage, fotocamera principale da 200 MP, batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida 80 W, Android 15 con 6 major update garantiti.

HONOR 400 è protagonista di una nuova offerta su Amazon. In occasione della Festa delle Offerte Prime, infatti, il mid-range di HONOR è ora disponibile con un prezzo scontato di 399 euro e diventa una delle migliori opzioni per la fascia media del mercato

. Si tratta del nuovo minimo per il modello Il modello è disponibile in tre diverse colorazioni, diventando un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di uno smartphone completo e di qualità.

Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su uno smartphone completo nella fascia media del mercato. Lo sconto terminerà il prossimo 8 ottobre.

HONOR 400 Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB/512GB, 200MP con AI fotografica, 6.55 pollici AMOLED Eye-Care Display 5000nit, 5300 mAh, Snapdragon 7 Gen 3, Android 15, Meteor Silver, [Versione italiana]

HONOR 400, la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR 400 comprende un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che viene supportato, nella variante oggi disponibile in offerta, da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.300 mAh, con possibilità di sfruttare il supporto alla ricarica rapida da 80 W.

Il sistema operativo è Android 15 con la garanzia di ben 6 major update e, quindi, con un supporto software di lunga durata (si arriverà fino ad Android 21). Lo smartphone è Dual SIM e supporta le eSIM. C’è anche la certificazione IP65. Il comparto fotografico include due sensori posteriori, con una fotocamera principale da 200 Megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 50 Megapixel. Tra le specifiche troviamo anche un sensore di imoronte sotto al display e il chip NFC.

HONOR 400, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 400 con un prezzo ridotto a 399 euro, scegliendo una delle tre colorazioni disponibili. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo fino al prossimo 8 ottobre.

