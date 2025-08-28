Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HONOR

In sintesi

L’HONOR 200 è in offerta su Amazon a un prezzo speciale di 299 euro, raggiungendo il suo minimo storico per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Lo smartphone si distingue per un’ottima dotazione tecnica, che include un display OLED da 120 Hz, il processore Snapdragon 7 Gen 3 e una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 50 e 12 Megapixel, rendendolo un vero e proprio "best buy" nella sua fascia di prezzo.

Per acquistare un nuovo smartphone di fascia media è possibile puntare oggi su HONOR 200 e, in particolare, sulla variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone in questione è disponibile in offerta su Amazon, con uno sconto netto sul prezzo finale.

Si tratta di una promo flash, che potrebbe terminare a breve e che rappresenta un’occasione unica per molti utenti. Grazie all’offerta in corso, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 299 euro, toccando il minimo su Amazon.

Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello, andando a completare l’ordine. La promozione è un’occasione importante per chi è alla ricerca di un mid-range di qualità in grado di offrire anche ottime prestazioni lato fotografico.

HONOR 200 Smartphone 5G NFC Dual SIM, 12GB RAM 512GB, AMOLED da 6.7 pollici telefono con tripla fotocamera principale da 50 MP, 5200 mAh, Android 14, Black [Versione italiana]

La scheda tecnica dell’HONOR 200

La scheda tecnica di HONOR 200 comprende un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, una garanzia per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di qualità nella fascia media.

La versione in offerta del dispositivo comprende 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Da segnalare anche il supporto alla connettività Dual SIM con la possibilità di sfruttare le eSIM.

C’è spazio per una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2,5x, oltre che con un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. La fotocamera frontale è da 50 Megapixel.

HONOR 200 è dotato del sistema operativo Android 15 con MagicOS e con aggiornamento in arrivo ad Android 16. L’offerta rende il mid-range uno dei best buy del momento, con la possibilità di sfruttare prestazioni elevate e un ottimo comparto fotografico.

HONOR 200, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 12/512 GB con un prezzo scontato di 299 euro. Il mid-range tocca un nuovo minimo su Amazon e si conferma un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di uno smartphone completo e di qualità, in grado di offrire prestazioni ottimali con un prezzo accessibile. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto. Lo smartphone resterà in offerta per un breve periodo.

