TOTALE PUNTI 8.2 Homey Pro Mini L'Homey Pro Mini è la versione compatta dell'Homey Pro, prodotto dall'azienda olandese Athom ora sotto l'ombrello LG. L'idea sulla carta è semplice: creare un hub che parli tutti i linguaggi della domotica, permettendo a dispositivi di marche diverse di collaborare come se fossero stati progettati per farlo fin dall'origine. Il risultato è un sistema modulare dove si parte dal Mini per gestire dispositivi Wi-Fi, Zigbee, Thread e Matter integrati, e si aggiunge il Bridge quando servono Z-Wave, Bluetooth, infrarossi o 433MHz. La differenza fondamentale con altri hub sta nella filosofia "local-first": tutto viene elaborato localmente, senza passare dai server dell'azienda. Internet serve solo quando il dispositivo stesso lo richiede, come nel caso di telecamere cloud o assistenti vocali. Questo significa automazioni più veloci, maggiore affidabilità e privacy reale. Quando la connessione internet cade, Homey continua a funzionare perfettamente. Il disco nero è elegante, squadrato quanto basta per non sembrare un UFO sul mobile del soggiorno. Ha una porta Ethernet e una USB-C sul retro, finalmente qualcuno che include l'Ethernet di serie invece di venderlo come accessorio separato. Il processore quad-core ARMv8 da 1,5GHz e 1GB di RAM gestiscono tranquillamente una ventina di app Homey installate contemporaneamente.

PRO Controllo completamente locale senza cloud

Supporto nativo Zigbee, Thread, Matter

Sistema automazioni Flow potentissimo

Compatibilità con oltre 50.000 dispositivi CONTRO Curva apprendimento ripida per principianti

Richiede competenze tecniche base

Alcuni protocolli necessitano hardware esterno

RAM limitata a 1GB restringe app installabili

Hardware compatto ma completo VOTO: 8 La dimensione contenuta del Pro Mini nasconde una complessità notevole. All'interno c'è un chip Zigbee 3.0 integrato, supporto per Thread come border router, e certificazione Matter ancora in attesa dell'ufficializzazione da parte della Connectivity Standards Alliance ma già perfettamente funzionante. Mancano i radio per Z-Wave, Bluetooth, infrarossi e 433MHz, che vanno aggiunti tramite il Bridge opzionale da 69 euro. È una scelta commerciale sensata: chi non ne ha bisogno risparmia, chi serve un ventaglio completo di protocolli spende comunque meno che prendere il Pro standard da 399 euro con tutti i radio già integrati. Il design è discreto e si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La porta Ethernet sul retro è fondamentale per chi vuole massimizzare l'affidabilità delle automazioni, evitando i problemi tipici delle connessioni Wi-Fi domestiche che possono avere zone d'ombra o instabilità. La USB-C serve sia per l'alimentazione che per eventuali backup locali, una funzione che molti hub concorrenti ignorano completamente. Il processore non è da urlo se guardiamo solo i numeri, ma nella pratica quotidiana gestisce senza problemi decine di dispositivi connessi e automazioni complesse che girano contemporaneamente. Il vero limite è la RAM da 1GB, che restringe il numero di app Homey installabili contemporaneamente a circa 20. Athom sostiene che l'utente medio installa 14 app, quindi c'è margine, ma chi vuole sfruttare appieno la piattaforma si trova rapidamente al limite.

Software e automazioni VOTO: 9 HomeyOS è il cuore pulsante del sistema. L'interfaccia, disponibile via app mobile e web, organizza i dispositivi per stanze e zone. L'aspetto è pulito e moderno, ma il vero valore emerge quando si inizia a costruire automazioni. Il sistema "Flow" è strutturato con una logica "Quando… E… Allora": quando il sensore rileva movimento, e il sole è tramontato, allora accendi le luci del soggiorno e avvia la musica. Semplice come idea, potentissimo come esecuzione. Gli "Advanced Flow", accessibili via web, permettono di creare diagrammi complessi con ramificazioni, loop, condizioni multiple. Non serve scrivere codice, ma serve capire la logica. Per chi viene da Home Assistant è un sollievo, per chi arriva da Apple Home è un salto nel vuoto. La curva di apprendimento è ripida, ma una volta capito il meccanismo si aprono scenari impossibili con altri sistemi consumer. Un esempio pratico: ho creato un Flow che quando qualcuno rientra a casa (geofencing via app), e la temperatura esterna è sotto i 15 gradi, e sono le 17 o più tardi, accende il termostato smart a 21 gradi nel soggiorno. Se invece è estate, abbassa le tapparelle e avvia il condizionatore. Tutto basato su sensori Zigbee, termostato Wi-Fi e dati meteo dal cloud. Gli Advanced Flow permettono complessità ancora maggiori. Sono catene logiche che con altri sistemi richiederebbero scripting manuale o configurazioni tortuose. La funzione "Insights" registra tutto: consumi energetici, temperature, attivazioni dei sensori. Si possono costruire grafici per capire dove si spreca energia, quando un sensore si attiva più spesso, come si comporta un dispositivo nel tempo.

Ecosistema app e compatibilità VOTO: 7 Homey funziona con un modello di app store: ogni brand o protocollo ha la sua app che fa da driver. Philips Hue ha la sua, Aqara la sua, IKEA la sua. Le app ufficiali sono mantenute dai produttori o da Athom, quelle della community sono create da appassionati. Il risultato è un catalogo enorme con supporto per dispositivi che altri hub ignorano bellamente. La promessa di supportare oltre 50.000 dispositivi di più di 1.000 brand è vera. Ho testato lampadine smart IKEA, sensori Aqara, termostati Tado, prese Meross, strisce LED WiZ, e tutto si è aggiunto senza drammi. Matter funziona, anche se alcuni dispositivi come tende e serrature hanno mostrato disconnessioni occasionali che richiedevano un nuovo pairing. Il problema è che non tutto è ufficialmente supportato. Alcuni produttori, come Tuya, hanno revocato l'accesso alle API, lasciando gli utenti a cercare soluzioni della community o a configurare account sviluppatore. Reolink e Dreo, per fare altri esempi, non offrono API aperte, ma esistono app Homey non ufficiali che colmano le lacune. Funziona, ma bisogna accettare che alcune integrazioni siano più fragili di altre. La stabilità dipende molto dal protocollo. Zigbee è solido come una roccia, Thread funziona bene, Matter è ancora una lotteria. I dispositivi Wi-Fi dipendono dalla qualità della rete domestica. Z-Wave, aggiunto tramite Bridge, è affidabile ma richiede hardware extra.

Privacy e controllo locale VOTO: 10 Homey elabora tutto in locale. Le automazioni girano sul dispositivo, non sui server Athom. Internet serve solo per scaricare app, accedere da remoto (opzionale), e per dispositivi che per natura richiedono il cloud. I backup possono essere locali via USB o cloud a 10 euro l'anno. Le chiavi API locali permettono di integrare Homey con sistemi esterni senza passare dal cloud. Per chi ha preoccupazioni sulla privacy, è un approccio raro nel 2025. La maggior parte degli hub smart home dipende pesantemente dal cloud, con tutti i rischi che ne conseguono: se i server dell'azienda hanno problemi, la tua casa smette di funzionare. Se l'azienda fallisce o decide di chiudere il servizio, ti ritrovi con un ferma-carte costoso. Homey offre un'alternativa concreta, ma richiede una rete domestica stabile e una certa dimestichezza con configurazioni di rete come port forwarding se si vuole accesso remoto diretto. La scelta di elaborare tutto localmente ha anche vantaggi pratici immediati: le automazioni rispondono più velocemente perché non devono fare il giro dei server cloud, e continuano a funzionare anche quando internet è down. È una tranquillità che non si apprezza finché non si sperimenta il contrario con altri sistemi.

Il confronto con le alternative VOTO: 8 Home Assistant è più potente, più flessibile, completamente open source. Ma richiede un Raspberry Pi o un mini PC sempre acceso, configurazioni manuali via file YAML, e una pazienza infinita. Homey offre l'80% delle funzionalità con il 20% della complessità. SmartThings è più semplice ma dipende totalmente dal cloud e le automazioni sono limitate. Apple HomeKit è eccellente per chi vive nell'ecosistema Apple, ma la compatibilità è ristretta e le automazioni complesse sono un incubo da configurare. Alexa e Google Home sono ottimi per il controllo vocale, meno per automazioni serie. Homey si posiziona come hub per chi vuole automazioni professionali senza dover studiare programmazione. Il prezzo riflette questa filosofia: non è per chi vuole solo accendere le luci con la voce, è per chi vuole che la casa ragioni da sola in base a scenari complessi. Il Pro standard a 399 euro offre 2GB di RAM e tutti i radio integrati, eliminando la necessità del Bridge. Per chi parte da zero e sa già di voler usare Z-Wave o Bluetooth, potrebbe valere la pena considerare direttamente quello. Ma per chi vuole testare l'ecosistema o non ha bisogno di quei protocolli, il Mini a 249 euro è il punto di ingresso più sensato.

Facilità d'uso VOTO: 7 Homey Pro Mini è perfetto per chi sta costruendo una smart home da zero e vuole farlo bene. Per chi ha già un'infrastruttura complessa basata su Apple Home o altri sistemi, potrebbe complicare le cose invece di semplificarle. Il valore emerge quando si hanno dispositivi di marche diverse che non comunicano tra loro, o quando si vogliono automazioni sofisticate che vanno oltre il semplice "accendi la luce quando arrivo a casa". Non è per chi cerca plug-and-play assoluto. Serve voglia di esplorare, configurare, sperimentare. La documentazione è buona ma non esaustiva, la community è attiva ma prevalentemente in inglese. Chi viene da sistemi come Home Assistant troverà Homey un sollievo, chi arriva da ecosistemi consumer troverà un salto concettuale importante. La RAM limitata a 1GB è il vincolo principale. Chi vuole sfruttare appieno la piattaforma si trova rapidamente al limite delle 20 app installabili. La stabilità Matter è ancora traballante, ma non è colpa di Homey: lo standard è giovane e i produttori stanno ancora capendo come implementarlo correttamente.