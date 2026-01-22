Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il 5G è ormai sempre più diffuso in Italia e quasi tutti gli operatori di telefonia mobile lo propongono. Alcuni, soprattutto tra gli operatori virtuali (che non hanno un’infrastruttura di rete), chiedono un costo aggiuntivo per poter utilizzare la rete 5G ai loro clienti.

Tra questi c’è anche ho. Mobile, l’operatore virtuale di proprietà di Fastweb + Vodafone, che ha lanciato il 5G nella primavera del 2024. Per sfruttare la rete mobile di nuova generazione, i clienti ho. Mobile hanno la possibilità di attivare un’opzione dedicata oppure devono optare per offerte specifiche, con un costo maggiore rispetto a quello delle offerte 4G.

All’orizzonte, però, c’è una novità importante: l’operatore, infatti, ha scelto di premiare i clienti di lunga data, garantendo la possibilità di utilizzare il 5G senza costi aggiuntivi. In questo modo, l’operatore potrà allinearsi ad altri provider concorrenti che, gradualmente, stanno mettendo a disposizione di tutti i loro clienti l’accesso al 5G senza costi aggiuntivi.

Il 5G anche per i vecchi clienti

I clienti di lunga data di ho. Mobile, con una tariffa 4G, per utilizzare il 5G devono attivare un’opzione dedicata (ho. Il Turbo da 1,29 euro al mese oppure ho+, che aggiunge bonus extra, da 1,99 euro al mese).

Da questo mese di gennaio, però, c’è una gradita sorpresa per chi da tempo ha scelto ho. Mobile. L’operatore sta inviando delle comunicazioni tramite SMS confermando a tutti i vecchi clienti da almeno quattro anni l’arrivo di una gradita novità.

Con la nuova iniziativa, infatti, sarà possibile utilizzare il 5G senza costi aggiuntivi e, quindi, senza dover attivare le opzioni ho. Il turbo oppure ho+. La promozione sarà attivata in automatico.

In questo modo, chi ha una SIM ho. Mobile potrà sfruttare la rete 5G di Fastweb + Vodafone e navigare con una velocità massima di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Anche il 4G diventerà senza limite di velocità (in precedenza fissato a 60 Mbps).

Come attivare il 5G con ho. Mobile

Per sfruttare il 5G di ho. Mobile, nel caso in cui non si riceva la comunicazione via SMS che conferma l’attivazione gratuita della rete mobile di nuova generazione, ci sono tre modi.

I primi due li abbiamo già citati in precedenza: direttamente dall’app di ho. Mobile è possibile attivare l’opzione ho. Il turbo, da 1,29 euro al mese, oppure l’opzione ho+, da 1,99 euro al mese.

Per farlo è sufficiente andare in La mia offerta e scorrere verso il basso fino a trovare l’opzione desiderata. ho+ aggiunge alcuni servizi extra oltre al 5G.

In alternativa, è sempre possibile cambiare tariffa. In questo caso, è sufficiente accedere all’app dell’operatore e scorrere verso il basso nella pagina principale, in modo da trovare le offerte disponibili.

Il cambio è gratuito e il costo del canone mensile sarà scalato dal credito residuo. Attualmente, ho. Mobile propone l’offerta ho. 9,95 che include minuti illimitati e 200 GB in 4G e 5G con un costo di 9,95 euro al mese.