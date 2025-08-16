Hisense, promo mai vista per gli smart TV top: costano poco e li paghi a rate

Gli apparecchi del produttore cinese sono disponibili su Amazon a un prezzo mai visto prima. E puoi pagarli a rate a tasso zero e senza oneri aggiuntivi.

Amazon

Una qualità video e audio che ha davvero poco da invidiare a modelli decisamente più costosi. Con gli smart TV Hisense Serie U62NQ potrai godere al meglio dei tuoi programmi preferiti senza dover spendere cifre esorbitanti.

Merito delle tante tecnologie – dal Quantum Dot alla Mini-LED – che garantiscono una visione pressoché perfetta: colori vividi e bilanciati, neri profondi e dettagli accurati per una visione degna della miglior sala cinematografica.

E grazie alle offerte di oggi su Amazon, puoi acquistarli a un prezzo davvero senza precedenti. E puoi scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza spese aggiuntive.

Hisense Smart TV Serie U62NQ, 50 pollici

Hisense Smart TV Serie U62NQ, 55 pollici

Hisense Smart TV Serie U62NQ, 75 pollici

Hisense, smart TV top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi su Amazon per gli smart TV Hisense Serie U62NQ. Non solo li puoi acquistare a un prezzo mai visto prima, ma hai anche la possibilità di optare per il pagamento a rate senza oneri aggiuntivi. Ma procediamo con ordine.

Il modello da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi 369,00 euro anziché 599,00 euro. Gli iscritti a Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento a rate: in questo modo lo paghi 73,80 euro al mese per cinque mesi.

Il modello da 55 pollici può essere acquistato a 449,00 euro (anziché 649,00 come da listino) grazie allo sconto del 31%. Con il pagamento rateale a tasso zero di Amazon ti costa 89,80 euro al mese per cinque mesi.

Il modello da 75 pollici è disponibile a 799,00 euro e risparmi 450 euro sul prezzo consigliato dal produttore (sconto che sale al 36%). Optando per il pagamento a rate senza interessi e senza spese di istruttoria, ti costa 66,59 euro al mese per 12 mesi.

Hisense Smart TV Serie U62NQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I TV Hisense della serie U62NQ rappresentano un’ottima soluzione per chi cerca un’esperienza visiva di alta qualità a un prezzo accessibile. Questi modelli si distinguono per la tecnologia Mini-LED, che, combinata con il Full Array Local Dimming, permette di ottenere neri più profondi, contrasto elevato e una luminosità eccezionale.

Merito anche della tecnologia Quantum Dot, che contribuisce a riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colore. Il comparto visivo è ulteriormente ottimizzato dalla "Total HDR Solution", che garantisce la compatibilità con tutti i principali formati HDR, inclusi Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive.

L’intelligenza artificiale del processore Hi-View Engine analizza ogni immagine per migliorarne la qualità, mentre la tecnologia Total Ambient Adaptive adatta luminosità e colori in base all’illuminazione della stanza per una visione sempre ottimale.

Il risultato è un’immagine più vivida e realistica, con colori intensi e dettagli nitidi in ogni scena e indipendentemente dal programma che si sta guardando. Dai film alle serie TV, passando per documentari ed eventi sportivi, tutto avrà un aspetto migliore con gli smart TV Hisense in offerta su Amazon.

Sul fronte smart, gli apparecchi del produttore cinesi sono equipaggiati con la piattaforma operativa proprietaria VIDAA Smart OS. Reattiva e intuitiva, offre un accesso rapido alle principali app di streaming come Netflix, Disney+ e YouTube.

Per i gamer, è presente la Game Mode Plus, che include funzionalità come il Variable Refresh Rate (VRR) e la Low Latency Mode (ALLM) per un gameplay fluido e senza interruzioni. Il supporto audio Dolby Atmos e DTS Virtual:X completa l’esperienza, offrendo un suono avvolgente e coinvolgente.

