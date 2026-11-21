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Per una camera, uno studio o un salotto di dimensioni normali, i 50 pollici sono spesso la scelta più sensata, e lo smart TV Hisense 50E8S li interpreta al meglio, portando in dote con sé una dotazione da modello molto più grande. Basta scorrere velocemente la scheda tecnica per trovare tecnologie e funzionalità solitamente disponibili su apparecchi più grandi: retroilluminazione MiniLED, filtro Hi-QLED per colori più ricchi e 144 Hz nativi per film, sport e videogiochi. Il subwoofer integrato dà ai bassi una profondità che i televisori compatti raramente hanno.

Il tutto a un prezzo che ha (quasi) dell’incredibile. Grazie alle offerte della Settimana del Prime Day di Amazon, lo smart TV del produttore cinese è disponibile al prezzo più basso mai fatto registrare: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Hisense Smart TV MiniLED 50 pollici 426,00 € -43% 749,00 € Risparmi 323,00 € Acquista su Amazon

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Hisense, prezzo a picco per lo smart TV top: sconto e quanto ti costa

Lo sconto che trovi oggi su Amazon per lo smart TV del produttore cinese è di quelli che ti "costringono" quanto meno a pensare all’acquisto. Lo Hisense E8S da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 43% al minimo storico. Comprandolo oggi lo paghi 426 euro anziché 729 euro come da listino, con un risparmio "monstre" di oltre 300 euro.

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Hisense Serie E8S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello 4K da 3.840 x 2.160 pixel dello smart TV Hisense in offerta su Amazon sfrutta la retroilluminazione MiniLED con local dimming a zone, abbinata al filtro Quantum Dot della tecnologia Hi-QLED Colour. Il risultato è un contrasto più marcato e colori più brillanti di un LED tradizionale, con neri che restano profondi anche nelle scene scure. Un sensore di luce AI adatta la luminosità all’ambiente, così l’immagine resta equilibrata sia di giorno sia a luci spente.

A elaborare tutto c’è il processore a intelligenza artificiale Hi-View AI Engine, con AI 4K Upscaler e AI Smooth Motion, che migliorano nitidezza e fluidità dei contenuti in risoluzione inferiore. Il supporto a Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+ e HLG copre tutti i formati HDR più diffusi, e il Filmmaker Mode riproduce i film come li ha pensati il regista.

Per chi gioca, il Native 144Hz Game Mode si abbina a VRR e a una gestione del movimento a bassa latenza, con un tempo di risposta di circa 6 ms. Meno sfocature e meno tearing con console di ultima generazione e PC, per una fluidità da monitor in formato salotto. Anche per chi ama gli eventi sportivi la differenza si nota: le scene veloci (come i contropiede nel calcio e nel basket) appaiono più definite.

Sul fronte audio, il subwoofer integrato dà più corpo ai bassi, mentre Dolby Atmos e il 3D sound upscaler allargano la scena sonora senza bisogno di casse esterne. Il sistema operativo VIDAA offre oltre 1.000 app, con comando vocale tramite Alexa e compatibilità Apple AirPlay 2, mentre il design con cornice sottile e profondità di soli 59 mm si integra bene su qualsiasi mobile.

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