Hisense, lo smart TV top a prezzo stracciato: lo sconto è esagerato

Sconto da non farsi scappare, quello disponibile oggi su Amazon sullo smart TV del produttore cinese. Capace di regalare un'esperienza video e audio di altissimo livello, è tra le migliori offerte odierne.

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La smart TV Hisense 55U7SE è la scelta ideale per chi vuole un’immagine di qualità superiore senza dover investire cifre da capogiro in modelli più costosi (ma che, non per questo, garantiscono una qualità di immagine migliore). Il pannello MiniLED con Quantum Dot e l’audio firmato Devialet la rendono adatta tanto ai film quanto allo sport e al gaming, grazie anche ai 144 Hz nativi. A rendere l’acquisto ancora più conveniente ci pensa lo sconto di oggi, che fa scendere il prezzo di circa il 40%: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Hisense Smart TV MiniLED 55 536,00 € -40% 899,00 € Risparmi 363,00 € Acquista su Amazon

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Prezzo a picco per lo smart TV top di Hisense: l’offerta da non perdere

Il prezzo di listino della Hisense 55U7SE è di 899 euro ma oggi su Amazon la trovi a 536 euro grazie allo sconto del 40% garantito dal colosso del commercio elettronico. Il risparmio è davvero considerevole: comprandolo oggi risparmi quasi 400 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore. Considerando il posizionamento di questo MiniLED nella fascia media-alta del catalogo, è un’occasione che difficilmente si ripresenta con questa frequenza, soprattutto per chi cerca un salto di qualità reale rispetto a un normale LED senza spendere una cifra fuori portata.

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Hisense smart TV Serie U7SE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello MiniLED con centinaia di zone di local dimming lavora insieme al filtro Quantum Dot per restituire neri più profondi e colori più ricchi, mantenendo un contrasto elevato anche nelle scene più complesse. A gestire l’elaborazione dell’immagine c’è il processore Hi-View Engine, capace di ottimizzare automaticamente luminosità e nitidezza in base al contenuto visualizzato.

Il supporto a HDR10+ e Dolby Vision IQ regola in tempo reale contrasto e luminosità anche in base alle condizioni di luce dell’ambiente, così l’immagine resta sempre ben calibrata sia di giorno che con le luci spente in salotto. La certificazione IMAX Enhanced, inoltre, garantisce una qualità d’immagine fedele agli standard cinematografici direttamente da casa.

Per chi ama i film d’azione e lo sport dal vivo, la frequenza di aggiornamento 144 Hz nativa unita alla tecnologia VRR riduce sfocature e tearing durante le scene più concitate, offrendo una fluidità paragonabile a quella di un monitor da gaming di fascia alta, anche quando si tratta di una TV da salotto.

Sul fronte audio, la sintonia firmata Devialet porta bassi profondi e un suono più definito grazie al subwoofer integrato, supportato dal Dolby Atmos per un’esperienza sonora avvolgente senza bisogno di casse esterne. Chi guarda film o segue eventi sportivi noterà la differenza fin dai primi minuti.

La connettività non manca: 4 porte HDMI 2.1, ingressi USB, Ethernet e Bluetooth 5.4, il tutto gestito dal sistema operativo VIDAA, pensato per un accesso rapido alle principali app di streaming senza rallentamenti nell’interfaccia.

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