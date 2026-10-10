Hisense, smart TV top a prezzo mini: sconto da capogiro

Dotato di componenti e tecnologia di gamma alta, oggi è disponibile a un prezzo che lo rende automaticamente un best buy di categoria. Oggi puoi pagarlo anche a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

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Il 55 pollici è il taglio che mette d’accordo quasi tutti i salotti, e lo Hisense 55E8S lo interpreta con un’idea precisa: portare la retroilluminazione MiniLED e i 144 Hz nativi su una TV pensata tanto per i film quanto per lo sport e le console. Il filtro Hi-QLED carica i colori, il subwoofer integrato dà corpo ai bassi senza bisogno di una soundbar. Un televisore completo, che alterna senza fatica serata cinema e partita a FIFA. Oggi, poi, la trovi a un prezzo davvero incredibile: lo sconto la fa scendere a poco più della metà del listino. E puoi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiunti (tasso zero vero): una promo a cui è difficile dire di no.

Hisense smart TV Mini LED 55 pollici 499,00 € -41% 849,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

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Hisense, lo smart TV top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi su Amazon per lo smart TV del produttore cinese. Non solo potrai acquistarlo a un prezzo incredibilmente basso – centinaia di euro in meno rispetto al prezzo suggerito dal produttore – ma potrai anche scegliere di dilazionare il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo Hisense E8S da 55 pollici è scontato del 41% e costa 499,90 euro anziché 849,00 euro come da listino. I conti si fanno piuttosto facilmente: comprandolo oggi risparmi ben 350 euro rispetto al prezzo suggerito.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo lo Hisense E8S da 55 pollici costa 100 euro al mese per cinque mesi.

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Hisense smart TV Mini LED Serie E8S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ogni singolo componente e tecnologia dell’Hisense Serie E8S sono progettati e ingegnerizzati per garantirti la miglior esperienza visiva e di ascolto possibile. Indipendentemente da quello che stai guardando.

Il pannello LCD 4K con retroilluminazione MiniLED e local dimming a zone è abbinato al filtro Quantum Dot per una gamma cromatica ampia e naturale. Non mancano poi il supporto HDR10+ e Dolby Vision IQ, per un contrasto sempre calibrato sulla luce della stanza.I colori saranno così vividi e realistici, capaci di catapultarti immediatamente al centro dell’azione.

Il processore Hi-View AI Engine lavora in tempo reale su immagine e movimento, con funzioni come AI 4K Upscaler e AI Smooth Motion che migliorano nitidezza e fluidità anche sui contenuti a risoluzione inferiore. Per chi gioca, la Native 144Hz Game Mode si abbina a VRR, ALLM e AMD FreeSync Premium, riducendo tearing e input lag con console di ultima generazione e PC. Le 4 porte HDMI permettono di collegare più dispositivi contemporaneamente, senza dover staccare un cavo per usarne un altro.

Sul fronte audio, il sistema 2.1 canali con subwoofer integrato restituisce bassi profondi, mentre il supporto a Dolby Atmos e DTS Virtual:X amplia la scena sonora per film e serie TV senza bisogno di casse esterne. La certificazione Filmmaker Mode riproduce invece i film rispettando le impostazioni volute dal regista.

Il sistema operativo VIDAA dà accesso rapido alle principali app di streaming, mentre il controllo vocale con Alexa integrata e il Bluetooth 5.3 completano la dotazione. Con 8 anni di aggiornamenti dichiarati dal produttore, è un televisore pensato per restare al passo con il tempo.

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