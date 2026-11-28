Prezzo dimezzato per lo smart TV top del produttore cinese. Grazie a Quantum Dot e AI, i colori sono vividi e realistici come mai prima d'ora.

Hisense

Il salotto cambia quando cambiano i colori. E acquistando oggi la Hisense 55E7S Pro vai a colpo sicuro. Dotata di un pannello QLED 4K da 55 pollici punta tutto su immagini vivaci e naturali grazie ai Quantum Dot e al supporto Dolby Vision. Con il Dolby Atmos, il sistema VIDAA pieno di app e il controllo vocale con Alexa, è pensata per le serate di film, serie e sport in famiglia, senza dover aggiungere altro.

Al prezzo in offerta per il Black Friday 2026, poi, diventa un vero e proprio best buy di categoria. Lo sconto di Amazon dimezza il prezzo e ti fa fare un vero e proprio affare: comprandolo oggi, puoi risparmiare centinaia di euro sul prezzo consigliato dlalo stesso produttore cinese.

Hisense 55E7S PRO smart TV 55 pollici 352,41 € -50% 699,00 € Risparmi 346,59 € Acquista su Amazon

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Hisense, sconto esagerato per lo smart TV top: offerta e prezzo finale

Un’offerta del genere per lo smart TV del produttore cinese non capita molto spesso, neanche su Amazon. Lo Hisense E7S PRO da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 49% e costa 352 euro anziché 699 euro come da listino. I conti si fanno facilmente: il risparmio rispetto al prezzo suggerito dal produttore sfiora i 350 euro.

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Hisense 55E7S PRO scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto ruota attorno al colore. E tutto nello smart TV in offerta su Amazon per il Black Friday è messo a punto affinché l’esperienza visiva sia quanto più possibile realistica. Il pannello QLED 4K da oltre 8 milioni di pixel sfrutta la tecnologia Quantum Dot per coprire circa il 90% dello spazio colore DCI-P3, con una resa più ricca e naturale di un LED tradizionale. La retroilluminazione è di tipo diretto, e il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive regola contrasto e luminosità in base ai contenuti e alla luce della stanza. A migliorare l’immagine ci pensano AI Picture, AI 4K Upscaler e AI Smooth Motion, per una resa più nitida e fluida anche sui contenuti in bassa risoluzione.

Sul fronte audio, gli altoparlanti da 20 W in configurazione 2.1 con Dolby Atmos danno un suono più pieno di quello dei televisori compatti, senza bisogno di casse esterne per i film della sera. Il sistema operativo VIDAA U9.5 dà accesso rapido a Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube, con controllo vocale tramite Alexa e compatibilità Apple AirPlay 2 per mandare sullo schermo foto e video dal telefono.

Per chi gioca, il pannello ha una frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz nativi e, con HSR240, simula fino a 240 Hz di fluidità. Abbinato a VRR, ALLM e AMD FreeSync Premium, con un input lag di circa 7 ms, riduce tearing e scatti. I 144 Hz sono sfruttati al massimo con un PC compatibile, mentre le console arrivano a 120 Hz, comunque una fluidità ottima per i titoli più veloci. Il Gaming in Dolby Vision porta anche il formato HDR dinamico nei giochi supportati.

Le 4 porte HDMI 2.1 ti permettono di collegare console, PC e soundbar senza dover staccare un cavo, e il sintonizzatore DVB-T2/C/S2 ti consente di collegare l’antenna o la parabola senza adattatori.

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