Hisense, prezzo crollato per lo smart TV top: mai così conveniente

Da tempo, ormai, Hisense si è conquistata un posto speciale nel mondo dei televisori. Con i suoi prodotti caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo a volte eccezionale (e nella stragrande maggioranza dei casi davvero molto buono), il marchio cinese ha saputo ritagliarsi una fetta in uno dei mercati più competitivi del mondo dell’elettronica di consumo.

E con la gamma E77NQ conferma una volta di più la sua capacità di realizzare prodotti di ottima qualità a prezzi davvero interessanti. Caratterizzati da una scheda tecnica di assoluto livello, garantiscono un’esperienza visiva e sonora che ha ben poco da invidiare a modelli più costosi e quotati (almeno sulla carta). Un apparecchio che, con il suo design minimal e ben curato, farà bella figura di sé nel salotto della tua abitazione.

Con lo sconto top garantito da Amazon, poi, oggi il modello da 55 pollici è più conveniente che mai: puoi risparmiare centinaia di euro sul listino e fare un vero affare.

Hisense smart TV QLED 55 pollici

Hisense, sconto mai visto per lo smart TV top: offerta e prezzo finale

La promo di oggi sugli smart TV Hisense della serie E77NQ è di quelle a cui è difficile resistere. Il modello da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 33% al prezzo più basso del web. Comprandolo adesso lo paghi 349,00 euro anziché 519,00 euro, con un risparmio di ben 170 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Hisense smart TV QLED 55 pollici

Hisense smart TV E77NQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli smart TV Hisense della serie E77NQ coniugano una qualità d’immagine eccezionale a una piattaforma operativa intelligente e funzionale. E grazie al design senza cornice sui tre lati, il pannello diventa protagonista assoluto della scena, per una visione più immersiva e coinvolgente.

La tecnologia Quantum Dot assicura una riproduzione del colore vivida e brillante, con un miliardo di sfumature, mentre la risoluzione 4K Ultra HD garantisce immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Grazie all’Upscaler AI 4K, anche i contenuti a risoluzione inferiore vengono ottimizzati, offrendo un’esperienza visiva sempre al top.

Gli smart TV Hisense in offerta su Amazon sono dotati di un supporto completo per gli standard HDR più diffusi, inclusi Dolby Vision, HDR10+ e HLG, per un contrasto e una luminosità ottimizzati scena per scena. L’audio è altrettanto immersivo grazie al supporto Dolby Atmos, che crea un’esperienza sonora avvolgente, facendoti sentire al centro dell’azione. Inoltre, per gli appassionati di gaming, il Game Mode PLUS offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva, riducendo l’input lag e ottimizzando i tempi di risposta.

La piattaforma operativa VIDAA Smart TV, intuitiva e veloce, ti dà accesso ai servizi di streaming più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri. La navigazione è semplice e immediata, permettendoti di trovare subito i tuoi contenuti preferiti.

Le funzioni di connettività includono Wi-Fi e Bluetooth, oltre a una varietà di porte, tra cui HDMI 2.1 con ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate), che permettono di collegare facilmente console di gioco, soundbar e altri dispositivi, garantendo sempre la massima compatibilità e performance.