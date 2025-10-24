Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

“Help Me Decide” (Aiutami a decidere) è una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale generativa che Amazon ha lanciato negli USA per aiutare gli utenti indecisi a scegliere il prodotto migliore.

Quando un utente visualizza più prodotti simili, il sistema analizza la sua cronologia di navigazione e acquisti e propone una raccomandazione accompagnata da una spiegazione dettagliata.

Amazon continua a investire negli strumenti basati sull’intelligenza artificiale con il lancio di Aiutami a decidere (Help Me Decide, in inglese), una nuova funzione progettata per rendere l’esperienza d’acquisto più rapida, intuitiva e personalizzata.

L’obiettivo del colosso dell’e-commerce consigliare, con un’opinione immediata e affidabile, chi è indeciso tra più prodotti simili, trasformando la fase decisionale in un processo semplice e automatizzato, gestito da algoritmi di intelligenza artificiale generativa.

Questa opzione, rappresenta un ulteriore passo nell’integrazione dell’AI all’interno dell’ecosistema commerciale del colosso di Seattle, che mette a disposizione dei suoi clienti strumenti sempre più efficienti per personalizzare ogni esperienza d’acquisto.

Come funziona Aiutami a decidere di Amazon

Può capitare che nel vastissimo catalogo di prodotti Amazon un utente si trovi a visualizzare più prodotti simili senza completare il processo di acquisto. Quando questo accade, il pulsante Aiutami a decidere comparirà nella parte superiore della pagina dei dettagli e, con un semplice tocco, il sistema analizzerà la cronologia di navigazione, le ricerche precedenti, gli acquisti passati e le preferenze personali, proponendo il prodotto più coerente con le esigenze dell’utente.

Importante sottolineare, che il consiglio non sarà una semplice raccomandazione automatica ma sarà accompagnato da una spiegazione dettagliata, con l’AI che illustrerà i motivi per cui il prodotto suggerito è il più adatto. Saranno messe in evidenza le caratteristiche più rilevanti, i punti salienti delle recensioni dei clienti e l’articolo in questione sarà confrontato con alternative di fascia superiore o più economiche, offrendo così una panoramica completa.

Tutto questo è possibile grazie ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) proprietari e ai servizi di Amazon Web Services (AWS), tra cui Amazon Bedrock, Amazon OpenSearch e Amazon SageMaker. Queste tecnologie consentono di comprendere cosa l’utente sta cercando, ma anche il perché, collegando le abitudini di acquisto ai comportamenti di navigazione e alle tendenze di consumo.

Oltretutto il sistema sarà in grado di integrare dati contestuali, come le preferenze di brand, il budget e la cronologia dei resi, per formulare suggerimenti che risultino pertinenti e personalizzati.

Sempre più AI nei servizi di Amazon

Aiutami a decidere non è un’iniziativa isolata, ma fa parte di un ecosistema di funzionalità AI-driven che Amazon sta progressivamente espandendo.

Tra queste c’è anche Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping che risponde in tempo reale a domande sui prodotti, confronta articoli e recupera ordini passati. Interessi, una funzione che monitora costantemente nuovi prodotti coerenti con i prompt e le passioni dell’utente, inviando notifiche personalizzate.

Lens Live, strumento di ricerca visiva che permette di identificare i prodotti in tempo reale tramite la fotocamera dello smartphone, offrendo suggerimenti immediati e abbinamenti pertinenti.

Insomma, questa suite di strumenti ha l’obiettivo di rendere l’esperienza d’acquisto più naturale, predittiva e proattiva, anticipando i bisogni dell’utente anziché reagire semplicemente alle sue richieste e, naturalmente, aiutandolo a finalizzare l’acquisto su Amazon.